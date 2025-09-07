Advertisement

لبنان

رماية بالذخيرة الحية في هذه المنطقة.. بيانٌ من الجيش

Lebanon 24
07-09-2025 | 04:34
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 7 / 9 / 2025، وما بين الساعة 11.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيون السيمان – كسروان".
 كذلك، ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 8، 11، 20، 23، 26 من شهر أيلول الجاري، واعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة القرنة السوداء - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

