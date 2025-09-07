رماية بالذخيرة الحية في هذه المنطقة.. بيانٌ من الجيش

أعلنت ، أنه "بتاريخ 7 / 9 / 2025، وما بين الساعة 11.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيون السيمان – كسروان".

كذلك، ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 8، 11، 20، 23، 26 من شهر أيلول الجاري، واعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة القرنة السوداء - ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

