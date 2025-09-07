طالب: نثني على التواصل الفعال بين عون وبري

تمنى المفتي طالب، أن "يكون قد تجاوز محطة هي من أخطر "، مُثنياً على "التواصل المجدي والفعال بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ، والذي كان له أثره الكبير في كل ما حصل".

Advertisement

وذكر أن نتائج هذا التواصل "برزت في جلسة الأخيرة"، مؤكداً "أهمية التواصل بين جميع الاتجاهات في لبنان لحساب مصلحة البلد والحفاظ على وجوده وقوته واستمراريته وحماية سلمه الأهلي".