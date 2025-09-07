Advertisement

لبنان

طالب: نثني على التواصل الفعال بين عون وبري

Lebanon 24
07-09-2025 | 04:52
تمنى المفتي الشيخ أحمد طالب، أن "يكون لبنان قد تجاوز محطة هي من أخطر المحطات"، مُثنياً على "التواصل المجدي والفعال بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي كان له أثره الكبير في كل ما حصل".
وذكر أن نتائج هذا التواصل "برزت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة"، مؤكداً "أهمية التواصل بين جميع الاتجاهات في لبنان لحساب مصلحة البلد والحفاظ على وجوده وقوته واستمراريته وحماية سلمه الأهلي".
 


