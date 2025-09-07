Advertisement

لبنان

فضل الله: لبنان لا يبنى بالتهميش بل بالتضامن بين كل أبنائه

Lebanon 24
07-09-2025 | 03:56
عقد العلّامة السيّد علي فضل الله لقاءً حواريًا في المركز الإسلامي الثقافي في حارة حريك، تحت عنوان "حُسن الخلق في المجتمع"، أجاب خلاله على عدد من الأسئلة والاستفسارات حول آخر المستجدّات في لبنان والمنطقة.
وشدّد فضل الله على أنّ "هذا الوطن لا يمكن أن يُبنى على الإقصاء والتهميش لأيّ من مكوّناته، بل على التفاهم والتضامن والتكاتف"، داعيا إلى "الحفاظ على الصيغة التوافقية التي تصون مصلحة لبنان وتحميه من الفوضى والحروب الأهلية، وإلى بناء دولة قوية وعادلة تحفظ أمنه واستقراره وسيادته وتُحصّن مواقع قوّته".
