لبنان

رسالة لبنانية من الفاتيكان.. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يطرح توصيات للحوار والسلام

Lebanon 24
07-09-2025 | 05:01
Doc-P-1413771-638928433869889862.png
Doc-P-1413771-638928433869889862.png photos 0
شارك السيد الدكتور علي السيد قاسم في أعمال المؤتمر المريمي العالمي في حاضرة الفاتيكان، بتكليف من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب. وقد اختتم المؤتمر بلقاء مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر، حيث سلّمه السيد قاسم كتابًا رسميًا بإسم المجلس، يختصر موقف الطائفة الشيعية من الحوار والسلام العالمي، انطلاقًا من وثيقة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، مع دعوة لإقامة الصلاة من أجل لبنان ليبقى سيدًا حرًا مستقلًا لجميع أبنائه.
مشاركة السيد قاسم تميزت بحوارات أكاديمية وعلمية مع الكرادلة والمطارنة والآباء، خرجت بجملة توصيات محورية أبرزها:

تعزيز الحوار الإسلامي – المسيحي كشراكة فعلية لمواجهة التحديات المعاصرة.

إطلاق مبادرات مشتركة لترسيخ القيم الإلهية كحماية الأسرة والدفاع عن المظلومين.

تشكيل لجنة متابعة دولية لوضع برامج في التعليم ومكافحة الفقر وحماية البيئة.

إصدار نداء عالمي يطالب بوقف الحروب، وفي مقدمتها الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين.

تفعيل الدور الأكاديمي والإعلامي في نشر ثقافة الحوار.

إحياء القيم المريمية كرمز للسلام وتعزيز التضامن بين المؤمنين.
