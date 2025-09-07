رسالة لبنانية من الفاتيكان.. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يطرح توصيات للحوار والسلام

Advertisement

مشاركة السيد قاسم تميزت بحوارات أكاديمية وعلمية مع الكرادلة والمطارنة والآباء، خرجت بجملة توصيات محورية أبرزها:تعزيز الحوار الإسلامي – المسيحي كشراكة فعلية لمواجهة التحديات المعاصرة.إطلاق مبادرات مشتركة لترسيخ القيم الإلهية كحماية الأسرة والدفاع عن المظلومين.تشكيل لجنة متابعة دولية لوضع برامج في التعليم ومكافحة الفقر وحماية البيئة.إصدار نداء عالمي يطالب بوقف الحروب، وفي مقدمتها الاعتداءات على لبنان وفلسطين.تفعيل الدور الأكاديمي والإعلامي في نشر ثقافة الحوار.إحياء القيم المريمية كرمز للسلام وتعزيز التضامن بين المؤمنين.