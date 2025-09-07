29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيان جديد من الجيش... هذا مضمونه
Lebanon 24
07-09-2025
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
قيادة الجيش
ـــ
مديرية التوجيه
البيان الآتي: "بتاريخ 7 / 9 / 2025، ما بين الساعة 12.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان
الإسرائيلي
في حقل
القليعة
–
مرجعيون
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان جديد من الجيش... إليكم مضمونه
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش... إليكم مضمونه
07/09/2025 20:15:54
07/09/2025 20:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. إليكم مضمونه
Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. إليكم مضمونه
07/09/2025 20:15:54
07/09/2025 20:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من الجيش.. إليكم مضمونه
Lebanon 24
بيان من الجيش.. إليكم مضمونه
07/09/2025 20:15:54
07/09/2025 20:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مختار كفردبيان عن الحريق.. إليكم مضمونه
Lebanon 24
بيان من مختار كفردبيان عن الحريق.. إليكم مضمونه
07/09/2025 20:15:54
07/09/2025 20:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مديرية التوجيه
قيادة الجيش
الإسرائيلي
مديرية ال
إسرائيل
مرجعيون
القليعة
دوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسالة من جعجع إلى الشيعة
Lebanon 24
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:51 | 2025-09-07
07/09/2025 12:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
12:46 | 2025-09-07
07/09/2025 12:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:53 | 2025-09-07
07/09/2025 11:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
11:22 | 2025-09-07
07/09/2025 11:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:17 | 2025-09-07
07/09/2025 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:51 | 2025-09-07
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:46 | 2025-09-07
بدء الخسوف الكلي للقمر
11:53 | 2025-09-07
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:22 | 2025-09-07
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
11:17 | 2025-09-07
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:05 | 2025-09-07
الـ MTV غائبة عن قداس شهداء القوات
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24