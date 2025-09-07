بيان جديد من الجيش... هذا مضمونه

صدر عن ـــ البيان الآتي: "بتاريخ 7 / 9 / 2025، ما بين الساعة 12.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في حقل – ".

Advertisement