لبنان
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
Lebanon 24
07-09-2025
|
06:10
ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم
الملكيين الكاثوليك
يوسف العبسي الليتورجيا الإلهية في
كنيسة
مار ميخائيل في نابيه، تلبيةً لدعوة راعي أبرشية
بيروت
وجبل
لبنان
المطران
جورج
بقعوني وأبناء الرعية.
وبعد الانجيل المقدس، عبّر العبسي عن محبته للناس الذين استقبلوه وشكر أهالي البلدة على حفاوة الاستقبال.
ثم تكلم عن "تاريخ الكنيسة القديم جدا وكيف تم ترميمها بهمة السيد اميل سلامة ومحسنين كثر ضحوا من أجل هذه الرعية وحولوا هذه الكنيسة الى حلة جديدة تليق بها وبشفيعها".
اضاف: "هذه الكنيسة تتردد فيها اصوات آبائنا وأجدادنا وتحمل صلواتهم فهي تعكس قلوب وصلوات اهل البلدة".
وتابع: "زيارتي لهذه الكنيسة هي زيارتي لكل واحد من ابناء هذه البلدة في هذا اليوم الذي هو ذكرى معجزة الملاك ميخائيل في مدينة كولوسي المدافع عن التقوى".
وقال: "الملاك ميخائيل هو الملاك الحارس، لكل منا ملاك حارس يمثل اولا حضور الله في حياتنا فالله يحضر في حياتنا واعمالنا وفي
الإنجيل
وفي الأسرار واليوم نذكر ان الملاك الحارس هو حضور الله في حياتنا. فالملائكة يذكروننا بقوة الله وحضوره بحيث يصبح أمرا متكاملا. فحضور الله في حياتنا يعطينا القوة التي تغلب كل ضعف وشك".
وختم العبسي: "لا بد لنا من المساهمة في تعميم ثقاقة الحوار والتسامح وقبول الآخر، فبهذه الاقانيم نبني وطنا يليق بالانسان".
