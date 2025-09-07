العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان

ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم يوسف العبسي الليتورجيا الإلهية في مار ميخائيل في نابيه، تلبيةً لدعوة راعي أبرشية وجبل المطران بقعوني وأبناء الرعية.

وبعد الانجيل المقدس، عبّر العبسي عن محبته للناس الذين استقبلوه وشكر أهالي البلدة على حفاوة الاستقبال.



ثم تكلم عن "تاريخ الكنيسة القديم جدا وكيف تم ترميمها بهمة السيد اميل سلامة ومحسنين كثر ضحوا من أجل هذه الرعية وحولوا هذه الكنيسة الى حلة جديدة تليق بها وبشفيعها".



اضاف: "هذه الكنيسة تتردد فيها اصوات آبائنا وأجدادنا وتحمل صلواتهم فهي تعكس قلوب وصلوات اهل البلدة".



وتابع: "زيارتي لهذه الكنيسة هي زيارتي لكل واحد من ابناء هذه البلدة في هذا اليوم الذي هو ذكرى معجزة الملاك ميخائيل في مدينة كولوسي المدافع عن التقوى".



وقال: "الملاك ميخائيل هو الملاك الحارس، لكل منا ملاك حارس يمثل اولا حضور الله في حياتنا فالله يحضر في حياتنا واعمالنا وفي وفي الأسرار واليوم نذكر ان الملاك الحارس هو حضور الله في حياتنا. فالملائكة يذكروننا بقوة الله وحضوره بحيث يصبح أمرا متكاملا. فحضور الله في حياتنا يعطينا القوة التي تغلب كل ضعف وشك".



وختم العبسي: "لا بد لنا من المساهمة في تعميم ثقاقة الحوار والتسامح وقبول الآخر، فبهذه الاقانيم نبني وطنا يليق بالانسان".



