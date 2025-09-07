Advertisement

لبنان

العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان

Lebanon 24
07-09-2025 | 06:10
A-
A+

Doc-P-1413796-638928475931296243.webp
Doc-P-1413796-638928475931296243.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الليتورجيا الإلهية في كنيسة مار ميخائيل في نابيه، تلبيةً لدعوة راعي أبرشية بيروت وجبل لبنان المطران جورج بقعوني وأبناء الرعية.
Advertisement
وبعد الانجيل المقدس، عبّر العبسي عن محبته للناس الذين استقبلوه وشكر أهالي البلدة على حفاوة الاستقبال.

ثم تكلم عن "تاريخ الكنيسة القديم جدا وكيف تم ترميمها بهمة السيد اميل سلامة ومحسنين كثر ضحوا من أجل هذه الرعية وحولوا هذه الكنيسة الى حلة جديدة تليق بها وبشفيعها". 

اضاف: "هذه الكنيسة تتردد فيها اصوات آبائنا وأجدادنا وتحمل صلواتهم فهي تعكس قلوب وصلوات اهل البلدة". 

وتابع: "زيارتي لهذه الكنيسة هي زيارتي لكل واحد من ابناء هذه البلدة في هذا اليوم الذي هو ذكرى معجزة الملاك ميخائيل في مدينة كولوسي المدافع عن التقوى". 

وقال: "الملاك ميخائيل هو الملاك الحارس، لكل منا ملاك حارس يمثل اولا حضور الله في حياتنا فالله يحضر في حياتنا واعمالنا وفي الإنجيل وفي الأسرار واليوم نذكر ان الملاك الحارس هو حضور الله في حياتنا. فالملائكة يذكروننا بقوة الله وحضوره بحيث يصبح أمرا متكاملا. فحضور الله في حياتنا يعطينا القوة التي تغلب كل ضعف وشك". 

وختم العبسي: "لا بد لنا من المساهمة في تعميم ثقاقة الحوار والتسامح وقبول الآخر، فبهذه الاقانيم نبني وطنا يليق بالانسان". 

 
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله عن انفجار المرفأ: قضية وطنية وإنسانية تعني كل لبناني
lebanon 24
07/09/2025 20:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سوسان: لتبقى المؤسسات التربوية قلاع بناء وطني وانساني
lebanon 24
07/09/2025 20:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم الموسوي: زياد الرحباني بنفسه رسالة هو شخصية انسانية إنسانية فاضت عن حدود الوطن (الجديد)
lebanon 24
07/09/2025 20:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك العبسي يترأس حفل تنصيب المطران ميخائيل خليل في بعلبك
lebanon 24
07/09/2025 20:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الملكيين الكاثوليك

جبل لبنان

الكاثوليك

الملائكة

الإنجيل

الكنيست

بيروت

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-07
12:46 | 2025-09-07
11:53 | 2025-09-07
11:22 | 2025-09-07
11:17 | 2025-09-07
11:05 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24