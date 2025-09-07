برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود

Advertisement

وتمنّى برو أن "تدرك الحكومة بأن العدو الاسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود وعدم التنازل مقابل الضغوط، وأن أي تنازل مقابله يزيد من أطماعه وعدم التزامه بأي تعهد قدمه للجهات الراعية، وتحديدا الأميركي الذي أقر بأنه لا يملك أي ضمانات لمنع الاعتداءات الاسرائيلية بكافة أشكالها".ودعا الجميع إلى "الوقوف معا يدا بيد لحماية وبناء اقتصاده، بدل استحضار أولويات الخارج في لبنان، وعلى رأسها محاولات سحب أوراق القوة المتاحة لدينا، وفي مقدمتها سلاح "، قائلا: "سنظل نحن والإخوة في جنبا إلى جنب لتفكيك الألغام السياسية التي يضعها البعض في وجهنا، ولن يستطيع أحد أن يزرع الفتنة بيننا لأجل مصالح سياسية هنا أو هناك".وأشار برو إلى أن "الأرقام والاستطلاعات العلمية تؤكد أن حضور المقاومة وقوتها ساهم خلال السنوات الماضية في استقرار الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي، مقارنة بما يحدث من تدهور خلال الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان".ودعا أهالي وكسروان، وخاصة الوسط الجبيلي، إلى دعم مشاريع الإنتاج المحلي والاستثمار في بلداتهم التي تحمل إرث الأجداد الذين عاشوا جنبا إلى جنب مع كافة مكونات المجتمع الجبيلي والكسرواني.