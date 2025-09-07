Advertisement

لبنان

برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود

Lebanon 24
07-09-2025 | 06:23
اعتبرعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو، اليوم الأحد، أن ما قامت به الحكومة بالأمس يمثل "وقفة تأمل في طريق الخطيئة"، مشددا على "ضرورة أن تتراجع الحكومة أكثر عن هذه الخطيئة". 
وتمنّى برو أن "تدرك الحكومة بأن العدو الاسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود وعدم التنازل مقابل الضغوط، وأن أي تنازل مقابله يزيد من أطماعه وعدم التزامه بأي تعهد قدمه للجهات الراعية، وتحديدا الأميركي الذي أقر بأنه لا يملك أي ضمانات لمنع الاعتداءات الاسرائيلية بكافة أشكالها".


ودعا الجميع إلى "الوقوف معا يدا بيد لحماية لبنان وبناء اقتصاده، بدل استحضار أولويات الخارج في لبنان، وعلى رأسها محاولات سحب أوراق القوة المتاحة لدينا، وفي مقدمتها سلاح المقاومة"، قائلا: "سنظل نحن والإخوة في حركة أمل جنبا إلى جنب لتفكيك الألغام السياسية التي يضعها البعض في وجهنا، ولن يستطيع أحد أن يزرع الفتنة بيننا لأجل مصالح سياسية هنا أو هناك".



وأشار برو إلى أن "الأرقام والاستطلاعات العلمية تؤكد أن حضور المقاومة وقوتها ساهم خلال السنوات الماضية في استقرار الواقع الاجتماعي والاقتصادي المحلي، مقارنة بما يحدث من تدهور خلال الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان".



ودعا أهالي جبيل وكسروان، وخاصة الوسط الجبيلي، إلى دعم مشاريع الإنتاج المحلي والاستثمار في بلداتهم التي تحمل إرث الأجداد الذين عاشوا جنبا إلى جنب مع كافة مكونات المجتمع الجبيلي والكسرواني.


