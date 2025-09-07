Advertisement

لبنان

أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
07-09-2025 | 06:34
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا، مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ورياح ناشطة.
كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الداخلية والجبلية وتستقر على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال نشوء خلايا رعدية منفردة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل ومتقلب نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى، منها فوق الجبال والداخل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا، حتى مساء الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر تسوء معه الرؤية أحيانا، تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر كما تنشط الرياح مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة المسائية خاصة في المناطق الشمالية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ورياح ناشطة. كما تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الداخلية والجبلية وتستقر على الساحل، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع احتمال نشوء خلايا رعدية منفردة.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح أحيانا، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق، يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.


-الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة ، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و75%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.  حرارة سطح الماء: 29°م.

- الضغط الجوي: 1010 HPA                        أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,16                     ساعة غروب الشمس: 18,54
