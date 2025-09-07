Advertisement

لبنان

في اتصال... هذا ما تبلّغه وزير الخارجية من نظيره الفرنسي

Lebanon 24
07-09-2025 | 06:56
Doc-P-1413807-638928504898522435.jpg
Doc-P-1413807-638928504898522435.jpg photos 0
كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عبر حسابه على منصة "أكس":
"شكرت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في اتصال هاتفي على الجهود التي بذلتها بلاده في ملف التجديد لليونيفيل بأفضل صيغة ممكنة. بدوره رحّب بارو بتبنّي الحكومة اللبنانية الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وأكد استعداد فرنسا الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها ودعم الجيش اللبناني. كما أبلغني عن نية الرئيس إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمرين لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي عندما تتوافر الظروف الملائمة لذلك".
