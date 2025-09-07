في اتصال... هذا ما تبلّغه وزير الخارجية من نظيره الفرنسي

Advertisement

"شكرت وزير الخارجية الفرنسي جان نويل في اتصال هاتفي على الجهود التي بذلتها بلاده في ملف التجديد لليونيفيل بأفضل صيغة ممكنة. بدوره رحّب بارو بتبنّي الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي ، وأكد استعداد الوقوف إلى جانب لتنفيذ التزاماتها ودعم . كما أبلغني عن نية الرئيس تنظيم مؤتمرين لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي عندما تتوافر الظروف الملائمة لذلك".