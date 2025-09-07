ما جديد الحريق في أحراج بلدة عيون السمك – الضنية؟

Advertisement

الجهود مستمرة حتى الآن لإخماد الحريق الذي اندلع في أحراج بلدة عيون السمك - .وللتعامل مع اتساع رقعة الحريق بسبب الرياح العاتية، استقدم الجيش طوافة ثانية، في ظل صعوبة وصول آليات الدفاع المدني إلى موقع الحريق نتيجة وعورة المنطقة.