لبنان

ما جديد الحريق في أحراج بلدة عيون السمك – الضنية؟

Lebanon 24
07-09-2025 | 07:02
Doc-P-1413808-638928507388011881.jpg
الجهود مستمرة حتى الآن لإخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في أحراج بلدة عيون السمك - الضنية.
وللتعامل مع اتساع رقعة الحريق بسبب الرياح العاتية، استقدم الجيش طوافة ثانية، في ظل صعوبة وصول آليات الدفاع المدني إلى موقع الحريق نتيجة وعورة المنطقة.

 
