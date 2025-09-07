28
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
Lebanon 24
07-09-2025
|
07:10
استقبلت رئيسة "مؤسسة
الحريري
" بهية الحريري في مكتبها في
صيدا
وفد
المجلس التنفيذي
الجديد لـ"اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في
لبنان
الجنوبي" برئاسة
عبد اللطيف
الترياقي، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلم المجلس مهامه.
وكان اللقاء مناسبة للتداول في أوضاع العمال والتحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى خطة المجلس الجديد لتفعيل عمل الاتحاد وتمكين العمال وتأمين ظروف عمل أفضل لهم من خلال متابعة حقوقهم وقضاياهم، ووضع آليات للتدريب المستدام بما يعزز شعورهم بالأمان الوظيفي والمهني.
وهنأت الحريري الترياقي وأعضاء المجلس التنفيذي الجديد بانتخابهم، متمنية لهم التوفيق في متابعة قضايا العمال والمستخدمين، مشددة على "أهمية التدريب المستدام للعامل، سواء كان يحمل شهادة أم لا، وعلى ضرورة التركيز على المهارات واكتساب المعارف ومراكمة الخبرات وتطوير الأداء بما يؤهله للمحافظة على عمله، ولا سيما في ظل واقع تنحسر فيه بعض المهن وتستجد أخرى. وأبدت استعداد مؤسسة الحريري للمساهمة في عملية تدريب العمال بالتعاون مع الاتحاد".
كما استقبلت السيدة الحريري في مكتب المؤسسة في صيدا، الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير مدينة صيدا برئاسة أسامة البني، في زيارة بروتوكولية بمناسبة انتخابها.
واطلع البني ووفد الرابطة السيدة
الحريري على
"الظروف التي أحاطت بانتخابات الرابطة والتي أسفرت عن فوز الأعضاء بالتزكية". كما أكدوا حرص الهيئة الإدارية الجديدة على أن "يبدأوا جولتهم بلقاء السيدة الحريري للاستفادة من توجيهاتها، وعلى التعاون مع جميع فاعليات المدينة وبلديتها والمخاتير".
وخلال اللقاء، عرض البني ووفد الرابطة تصور الهيئة الإدارية الجديدة لتنظيم وتسهيل عمل المخاتير في سراي صيدا، وقسم النفوس، وفي مختلف الدوائر الحكومية، والعمل على معالجة المشكلات التي تواجههم وتنعكس على إنجاز معاملات المواطنين، ومنها صعوبة تأمين الطوابع، إلى جانب تعزيز دور المخاتير ومتابعة شؤونهم وقضاياهم.
وتمنت السيدة بهية الحريري للرابطة وجميع المخاتير التوفيق والنجاح.
