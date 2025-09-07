Advertisement

لبنان

اليماحي سيزور بيروت على رأس وفد البرلمان العربي

Lebanon 24
07-09-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1413815-638928521221896685.png
Doc-P-1413815-638928521221896685.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوجه رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، على رأس وفد من البرلمان العربي إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع العام للمجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي، المقرر عقده يومي 8 و9 أيلول 2025 في مقر مجلس النواب.
Advertisement


ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، تتناول رؤية البرلمان العربي لتعزيز التعاون بين القارتين الآسيوية والأفريقية خاصة على المستوى البرلماني وذلك في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز أدوات الدبلوماسية البرلمانية وتنسيق العمل البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي. 
وسيجري وفد البرلمان العربي خلال الزيارة عدد من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى برئاسة معالي رئيس البرلمان العربي مع عدد من كبار المسؤولين في الجمهورية اللبنانية على المستويين السياسي والبرلماني.
ويضم وفد البرلمان العربي، عضو البرلمان العربي النائب ممدوح عباس الصالح، عضو البرلمان العربي النائب عطالله الحنيطي .



ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام، الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية الأستاذ عماد بن محمد الصحاف، مدير إدارة الشؤون البرلمانية الدكتور ياسر كاسب، ومسؤولي المراسم والإعلام.
مواضيع ذات صلة
رجي استقبل اليماحي على رأس وفد
lebanon 24
09/09/2025 20:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان إستقبل وفد البرلمان العربي وشدد على أهمية الوحدة
lebanon 24
09/09/2025 20:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: العمل العربي المشترك ضرورة ينبغي وضعها على رأس أولوياتنا
lebanon 24
09/09/2025 20:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ينال صلح زار وزير الصحة على رأس وفد عكاري
lebanon 24
09/09/2025 20:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

البرلمانية

الأفريقية

اللبنانية

دبلوماسي

الجمهوري

برلماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2025-09-09
13:09 | 2025-09-09
12:42 | 2025-09-09
12:32 | 2025-09-09
12:24 | 2025-09-09
12:18 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24