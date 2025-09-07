28
لبنان
اليماحي سيزور بيروت على رأس وفد البرلمان العربي
Lebanon 24
07-09-2025
|
07:23
يتوجه رئيس
البرلمان
العربي،
محمد بن
أحمد اليماحي، على رأس وفد من البرلمان العربي إلى
بيروت
للمشاركة في الاجتماع العام للمجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي، المقرر عقده يومي 8 و9 أيلول 2025 في مقر مجلس النواب.
ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، تتناول رؤية البرلمان العربي لتعزيز التعاون بين القارتين الآسيوية والأفريقية خاصة على المستوى البرلماني وذلك في إطار حرص البرلمان العربي على تعزيز أدوات الدبلوماسية
البرلمانية
وتنسيق العمل البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي.
وسيجري وفد البرلمان العربي خلال الزيارة عدد من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى برئاسة معالي رئيس البرلمان العربي مع عدد من كبار المسؤولين في الجمهورية
اللبنانية
على المستويين السياسي والبرلماني.
ويضم وفد البرلمان العربي، عضو البرلمان العربي النائب ممدوح عباس الصالح، عضو البرلمان العربي النائب عطالله الحنيطي .
ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي المستشار كامل محمد فريد شعراوي
الأمين العام
، الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والقانونية الأستاذ عماد بن محمد
الصحاف
، مدير إدارة الشؤون البرلمانية الدكتور ياسر كاسب، ومسؤولي المراسم والإعلام.
