Advertisement

لبنان

الجيش سيقوم بتفجير ذخائر في هذه المنطقة

Lebanon 24
07-09-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1413819-638928535904900840.webp
Doc-P-1413819-638928535904900840.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 7 / 9 / 2025، ما بين الساعة 14.30 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة شبعا - حاصبيا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر في منطقة الحدث
lebanon 24
07/09/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة كفر متى - عاليه ما بين الساعة 18.30 والساعة 19.30
lebanon 24
07/09/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سيقوم الجيش بتفجير في مدينة الخيام بعد قليل عند محيط الحسينية
lebanon 24
07/09/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش الاحتلال يقوم بتفجير روبوت مفخخ بالمناطق الشرقية لمدينة غزة
lebanon 24
07/09/2025 20:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مديرية ال

حاصبيا

شبعا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-07
12:46 | 2025-09-07
11:53 | 2025-09-07
11:22 | 2025-09-07
11:17 | 2025-09-07
11:05 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24