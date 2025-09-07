Advertisement

لبنان

ما سبب عدم مشاركة وزير الطاقة في قداس شهداء المقاومة اللبنانية في معراب؟

Lebanon 24
07-09-2025 | 08:02
كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة "إكس":
"كل الوفا لدم شهدائنا وبطليعتهم الرئيس بشير الجميل هم من ضحوا بحياتهم كي يبقى لبنان وطن الحرية والتعددية....للأسف لن اشارك بقداس شهداء المقاومة اللبنانية في معراب بسبب قيامي بزيارة عمل لدولة الإمارات كوزير طاقة ولكن شهادتهم دائماً حاضرة بوجداننا..". 
قداس معراب السنوي في ذكرى الشهداء غدا
الـ MTV غائبة عن قداس شهداء القوات
نصار: لا سبب لاستمرار وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به اصحاب الشأن
كتلة الوفاء للمقاومة: ندعو الحكومة اللبنانية إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه
