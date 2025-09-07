Advertisement

لبنان

في عدّة مناطق… الجيش يداهم ويوقف مطلوبين خطيرين

Lebanon 24
07-09-2025 | 07:58
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة النبطية منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالأسلحة، وأوقفت المواطنين (ا.ق.) و(ق.ح.) و(ع.ح.)، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة الحربية.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الصفير – بعبدا المواطن (ح.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، فرض خوات، افتعال إشكالات، تصريف عملة مزورة، أعمال نصب واحتيال، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا وكمية من الذخائر.


سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
