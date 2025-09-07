في عدّة مناطق… الجيش يداهم ويوقف مطلوبين خطيرين

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي: "دهمت دورية من في منازل مطلوبين بجرم الاتجار بالأسلحة، وأوقفت المواطنين (ا.ق.) و(ق.ح.) و(ع.ح.)، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة الحربية.كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الصفير – المواطن (ح.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، فرض خوات، افتعال إشكالات، تصريف عملة مزورة، أعمال نصب واحتيال، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا وكمية من الذخائر.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".