Advertisement

لبنان

في لقاء مع نواب "تكتل بعلبك الهرمل"… إليكم ما قاله وزير العمل

Lebanon 24
07-09-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1413826-638928554245086785.png
Doc-P-1413826-638928554245086785.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل نواب "تكتل بعلبك الهرمل" في بعلبك وزير العمل الدكتور محمد حيدر، بحضور رئيس التكتل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، والنواب المحامي غازي زعيتر، الدكتور علي المقداد، الدكتور إبراهيم الموسوي، ينال صلح وملحم الحجيري، حيث جرى البحث في الأوضاع السياسية والخدماتية، والتطورات على الساحة الوطنية.
Advertisement


وقال الوزير حيدر: "تشرفت اليوم بزيارة تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل، وكان لي لقاء مثمر معهم، وضعتهم خلاله في أجواء جلسة السابع من أيلول وما رافقها من قرار اتخذناه بالانسحاب من الجلسة، وذلك انسجامًا مع موقفنا المبدئي والثابت في الجلستين السابقتين". 


وتابع: "أكدت للنواب أن ما نقوم به ليس تعطيلًا لمؤسسات الدولة ولا ضربًا لعمل الحكومة، بل هو تعبير سياسي واضح، ورسالة اعتراض نابعة من حرصنا على المصلحة الوطنية، وعلى بقاء المؤسسات فاعلة، لأننا في الأساس الأحرص على تسيير شؤون البلد وتثبيت الاستقرار".


وأضاف: "لقد أوضحت أننا منذ دخولنا إلى الحكومة اعتمدنا الحوار والنقاش كخيار أساسي، ونحن دعاة الخوار والتواصل الدائم لإيصال البلد إلى بر الأمان، ولكن مسار الأمور في الجلسات الثلاث الأخيرة هو الذي دفعنا إلى اتخاذ قرار الانسحاب، حفاظًا على التوازنات الوطنية، وعلى المسار الذي نراه أكثر انسجامًا مع مصلحة لبنان وضمان حمايته من الأطماع الاسرائيلية".
واعتبر أن "البيان الذي صدر عن الحكومة فيه نقاط يُبنى عليها للمستقبل، والناس شعرت بأن هذا البيان يجمع ما بين الرؤساء والفرقاء السياسيين في الحكومة بما من شأنه عودة الإستقرار إلى البلد".


وأكد أنه "كان هناك توافق في الرؤى على أن المصلحة العليا للبلد يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن الحوار يبقى الباب الذي نحرص على فتحه دائمًا لمقاربة أي خلاف أو تباين، لأن ما يجمعنا جميعًا أكبر بكثير مما يفرقنا، وسنتابع كل الخطوات التي من شأنها توفير أجواء الاستقرار في البلد، والعمل لمنع الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وتثبيت المطلب الوطني بتأمين استراتيجية أمن وطني، لأن الهدف الأساسي الدفاع عن لبنان وحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية".
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي يلتقي تكتل اللقاء النيابي المستقل بمكتب النائب بدر في بيروت
lebanon 24
07/09/2025 20:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء نقابي في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لمتابعة شؤون المزارعين
lebanon 24
07/09/2025 20:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل": لإعطاء العمال مستحقاتهم
lebanon 24
07/09/2025 20:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قرار إخراج رياض سلامة من الحبس وتصريح الرئيس السوري الأخير... هكذا علّق تكتل "لبنان القوي"
lebanon 24
07/09/2025 20:19:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسات الدولة

وقال الوزير

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الحاج حسن

إسرائيل

النقاش

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:51 | 2025-09-07
12:46 | 2025-09-07
11:53 | 2025-09-07
11:22 | 2025-09-07
11:17 | 2025-09-07
11:05 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24