لبنان
في لقاء مع نواب "تكتل بعلبك الهرمل"… إليكم ما قاله وزير العمل
Lebanon 24
07-09-2025
|
08:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل نواب "تكتل
بعلبك
الهرمل" في بعلبك وزير العمل الدكتور محمد حيدر، بحضور رئيس التكتل النائب الدكتور حسين
الحاج حسن
، والنواب المحامي غازي زعيتر، الدكتور علي المقداد، الدكتور إبراهيم الموسوي، ينال صلح وملحم الحجيري، حيث جرى البحث في الأوضاع السياسية والخدماتية، والتطورات على الساحة الوطنية.
وقال الوزير
حيدر: "تشرفت اليوم بزيارة تكتل نواب بعلبك ـ الهرمل، وكان لي لقاء مثمر معهم، وضعتهم خلاله في أجواء جلسة السابع من أيلول وما رافقها من قرار اتخذناه بالانسحاب من الجلسة، وذلك انسجامًا مع موقفنا المبدئي والثابت في الجلستين السابقتين".
وتابع: "أكدت للنواب أن ما نقوم به ليس تعطيلًا لمؤسسات الدولة ولا ضربًا لعمل الحكومة، بل هو تعبير سياسي واضح، ورسالة اعتراض نابعة من حرصنا على المصلحة الوطنية، وعلى بقاء المؤسسات فاعلة، لأننا في الأساس الأحرص على تسيير شؤون البلد وتثبيت الاستقرار".
وأضاف: "لقد أوضحت أننا منذ دخولنا إلى الحكومة اعتمدنا الحوار والنقاش كخيار أساسي، ونحن دعاة الخوار والتواصل الدائم لإيصال البلد إلى بر الأمان، ولكن مسار الأمور في الجلسات الثلاث الأخيرة هو الذي دفعنا إلى اتخاذ قرار الانسحاب، حفاظًا على التوازنات الوطنية، وعلى المسار الذي نراه أكثر انسجامًا مع مصلحة
لبنان
وضمان حمايته من الأطماع الاسرائيلية".
واعتبر أن "البيان الذي صدر عن الحكومة فيه نقاط يُبنى عليها للمستقبل، والناس شعرت بأن هذا البيان يجمع ما بين الرؤساء والفرقاء السياسيين في الحكومة بما من شأنه عودة الإستقرار إلى البلد".
وأكد أنه "كان هناك توافق في الرؤى على أن المصلحة
العليا
للبلد يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، وأن الحوار يبقى الباب الذي نحرص على فتحه دائمًا لمقاربة أي خلاف أو تباين، لأن ما يجمعنا جميعًا أكبر بكثير مما يفرقنا، وسنتابع كل الخطوات التي من شأنها توفير أجواء الاستقرار في البلد، والعمل لمنع الاعتداءات
الإسرائيلية
اليومية، وتثبيت المطلب الوطني بتأمين استراتيجية أمن وطني، لأن الهدف الأساسي الدفاع عن لبنان وحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية".
ميقاتي يلتقي تكتل اللقاء النيابي المستقل بمكتب النائب بدر في بيروت
Lebanon 24
ميقاتي يلتقي تكتل اللقاء النيابي المستقل بمكتب النائب بدر في بيروت
07/09/2025 20:19:24
07/09/2025 20:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء نقابي في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لمتابعة شؤون المزارعين
Lebanon 24
لقاء نقابي في مصلحة زراعة بعلبك الهرمل لمتابعة شؤون المزارعين
07/09/2025 20:19:24
07/09/2025 20:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل": لإعطاء العمال مستحقاتهم
Lebanon 24
"عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل": لإعطاء العمال مستحقاتهم
07/09/2025 20:19:24
07/09/2025 20:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قرار إخراج رياض سلامة من الحبس وتصريح الرئيس السوري الأخير... هكذا علّق تكتل "لبنان القوي"
Lebanon 24
عن قرار إخراج رياض سلامة من الحبس وتصريح الرئيس السوري الأخير... هكذا علّق تكتل "لبنان القوي"
07/09/2025 20:19:24
07/09/2025 20:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من جعجع إلى الشيعة
Lebanon 24
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:51 | 2025-09-07
07/09/2025 12:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
12:46 | 2025-09-07
07/09/2025 12:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:53 | 2025-09-07
07/09/2025 11:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
11:22 | 2025-09-07
07/09/2025 11:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:17 | 2025-09-07
07/09/2025 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
12:51 | 2025-09-07
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:46 | 2025-09-07
بدء الخسوف الكلي للقمر
11:53 | 2025-09-07
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:22 | 2025-09-07
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
11:17 | 2025-09-07
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:05 | 2025-09-07
الـ MTV غائبة عن قداس شهداء القوات
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:19:24
Lebanon 24
Lebanon 24
