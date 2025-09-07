Advertisement

لبنان

في طيرحرفا ومجدل عنجر... هذا ما سيفعله الجيش

Lebanon 24
07-09-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1413833-638928587345726223.jpg
Doc-P-1413833-638928587345726223.jpg photos 0
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه الآتي:
"بتاريخ 7/9/2025، ما بين الساعة 16.00 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة طيرحرفا - صور.

"بتاريخ 7/9/2025، ما بين الساعة 16.30 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مجدل عنجر - زحلة".
مديرية التوجيه

قيادة الجيش

مجدل عنجر

مديرية ال

زحلة

عنجر

