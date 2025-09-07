في طيرحرفا ومجدل عنجر... هذا ما سيفعله الجيش

Advertisement

"بتاريخ 7/9/2025، ما بين الساعة 16.00 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة طيرحرفا - صور."بتاريخ 7/9/2025، ما بين الساعة 16.30 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة - ".