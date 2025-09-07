Advertisement

لبنان

البعريني: على الحكومة إيلاء المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعية أهمية

Lebanon 24
07-09-2025 | 09:19
Doc-P-1413834-638928591310423943.jpeg
Doc-P-1413834-638928591310423943.jpeg photos 0
جدد عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني الثقة برئيسي الجمهوريّة والحكومة وبقيادة الجيش. 
ولفت البعريني خلال سلسلة لقاءات واجتماعات في مكتبه في عكار، إلى أن "جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لا يمكن فهم مقرّراتها على أنها تمييع لقرارات ٥ و٧ آب، بل ان الالتفاف على التعابير لم يمس جوهر القرار المتّخذ بحصرية السّلاح، وأعطت فرصة لحزب الله للانضمام الى الاجماع الوطني بدل المواجهة معه".


قال البعريني: "ما دام هذا المسار السّيادي الوطني قد وضع على سكة التنفيذ، على الحكومة إيلاء المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعية الأهمية نفسها، واتخاذ قرارات جريئة أيضًا في هذا الاطار، خصوصًا أننا على أبواب انطلاق العام الدراسي، بما يحمل من أعباء على الأهل يصعب تحمّلها، وعلى أعتاب فصل الشتاء وهموم التدفئة وغيرها."


ختم: "هذه المواضيع أولوية وطنية وإنسانية أيضًا، ويجب إدراجها على جدول اعمال جلسات مكثّفة لمجلس الوزراء للوصول إلى حلول مرضيّة وعمليّة".
الاعتدال الوطني

وليد البعريني

مجلس الوزراء

قيادة الجيش

حزب الله

الجمهوري

سي ال

إيلا

