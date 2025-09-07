البعريني: على الحكومة إيلاء المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعية أهمية

جدد عضو تكتّل " " النّائب الثقة برئيسي الجمهوريّة والحكومة وبقيادة الجيش.

ولفت البعريني خلال سلسلة لقاءات واجتماعات في مكتبه في ، إلى أن "جلسة الأخيرة لا يمكن فهم مقرّراتها على أنها تمييع لقرارات ٥ و٧ آب، بل ان الالتفاف على التعابير لم يمس جوهر القرار المتّخذ بحصرية السّلاح، وأعطت فرصة لحزب الله للانضمام الى الاجماع الوطني بدل المواجهة معه".





قال البعريني: "ما دام هذا المسار السّيادي الوطني قد وضع على سكة التنفيذ، على الحكومة إيلاء المواضيع الاقتصاديّة والاجتماعية الأهمية نفسها، واتخاذ قرارات جريئة أيضًا في هذا الاطار، خصوصًا أننا على أبواب انطلاق العام الدراسي، بما يحمل من أعباء على الأهل يصعب تحمّلها، وعلى أعتاب فصل الشتاء وهموم التدفئة وغيرها."





ختم: "هذه المواضيع أولوية وطنية وإنسانية أيضًا، ويجب إدراجها على جدول اعمال جلسات مكثّفة لمجلس الوزراء للوصول إلى حلول مرضيّة وعمليّة".