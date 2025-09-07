Advertisement

لبنان

من شيخ العقل... رسالة هامة جدًا للبابا لاوون الرابع عشر وهذا مضمونها

Lebanon 24
07-09-2025 | 09:27
 صدر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز البيان التالي:
"سلّم المستشار الإعلامي في مشيخة العقل الشيخ عامر زين الدين قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة خاصة من سماحة شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى بتكليف منه، وذلك في اطار تلبية دعوة المركز الحبري المريمي للحوار الإسلامي - المسيحي لدى الفاتيكان، والشيخ زين الدين عضو فيه، ونقل سماحته لبابا الفاتيكان تحياته وتقديره لمسيرته الروحية، وتأكيد الانفتاح والتعاون والتطلّع إلى توحيد الجهود المشتركة، لتحقيق الاستقرار المستدام في لبنان والمنطقة والعالم". 


أضاف البيان: "كذلك عبّر سماحة الشيخ ابي المنى للبابا الرابع عشر عن سعادته بوجوده على رأس الكنيسة الكاثوليكية العالمية، بما يتميّز به من حكمة، وبما يصدر عن كرسيِ الفاتيكان من مواقف مؤكدة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الشعوب، للتأثير والدفع باتجاه بعث الأمل وسط هذا الظلام، وبثّ روح التعاون، لأجل وقف الحروب ونموّ الرجاء وبناء عالم أكثر سلاماً وأكثر إنسانيّة".


وختم البيان: "تتضمين الرسالة للبابا رأي سماحة شيخ العقل وموقفه، بخصوص ما جرى في مدينة السويداء من اعتداء على الكرامة الانسانية واجرام بحق الابرياء، ومن اهمية التفاعل الإنساني والدولي حيال هذا الامر، إلى جانب الاشارة لمسيرة الطائفة الدرزية تاريخيا، وشراكاتها الوطنية واحترامها الكامل لباقي مكونات الشعوب المتعايشة معها على مستوى لبنان والمنطقة".
