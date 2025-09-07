29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
من شيخ العقل... رسالة هامة جدًا للبابا لاوون الرابع عشر وهذا مضمونها
Lebanon 24
07-09-2025
|
09:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
في مشيخة العقل لطائفة
الموحدين
الدروز
البيان التالي:
Advertisement
"سلّم المستشار الإعلامي في مشيخة العقل الشيخ عامر زين الدين قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة خاصة من
سماحة
شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى بتكليف منه، وذلك في اطار تلبية دعوة المركز الحبري المريمي للحوار الإسلامي - المسيحي لدى الفاتيكان، والشيخ زين الدين عضو فيه، ونقل سماحته لبابا الفاتيكان تحياته وتقديره لمسيرته الروحية، وتأكيد الانفتاح والتعاون والتطلّع إلى توحيد الجهود المشتركة، لتحقيق الاستقرار المستدام في
لبنان
والمنطقة والعالم".
أضاف البيان: "كذلك عبّر سماحة الشيخ ابي المنى للبابا الرابع عشر عن سعادته بوجوده على رأس الكنيسة الكاثوليكية العالمية، بما يتميّز به من حكمة، وبما يصدر عن كرسيِ الفاتيكان من مواقف مؤكدة على العدالة الاجتماعية والمساواة بين الشعوب، للتأثير والدفع باتجاه بعث الأمل وسط هذا الظلام، وبثّ روح التعاون، لأجل وقف الحروب ونموّ الرجاء وبناء عالم أكثر سلاماً وأكثر إنسانيّة".
وختم البيان: "تتضمين الرسالة للبابا رأي سماحة شيخ العقل وموقفه، بخصوص ما جرى في مدينة السويداء من اعتداء على الكرامة الانسانية واجرام بحق الابرياء، ومن اهمية التفاعل الإنساني والدولي حيال هذا الامر، إلى جانب الاشارة لمسيرة الطائفة الدرزية تاريخيا، وشراكاتها الوطنية واحترامها الكامل لباقي مكونات الشعوب المتعايشة معها على مستوى لبنان والمنطقة".
مواضيع ذات صلة
جنبلاط تلقى رسالة شكر من الفاتيكان على التهنئة بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
جنبلاط تلقى رسالة شكر من الفاتيكان على التهنئة بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر
07/09/2025 20:19:51
07/09/2025 20:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات
07/09/2025 20:19:51
07/09/2025 20:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في لبنان في هذا الموعد
07/09/2025 20:19:51
07/09/2025 20:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إلى اللبنانيين.. رسالة مشبوهة وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إلى اللبنانيين.. رسالة مشبوهة وهذا مضمونها
07/09/2025 20:19:51
07/09/2025 20:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي
الموحدين
الإسلام
إسلامي
الطائف
الدروز
لبنان
كنيسة
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسالة من جعجع إلى الشيعة
Lebanon 24
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:51 | 2025-09-07
07/09/2025 12:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
12:46 | 2025-09-07
07/09/2025 12:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:53 | 2025-09-07
07/09/2025 11:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
Lebanon 24
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
11:22 | 2025-09-07
07/09/2025 11:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:17 | 2025-09-07
07/09/2025 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:51 | 2025-09-07
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:46 | 2025-09-07
بدء الخسوف الكلي للقمر
11:53 | 2025-09-07
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:22 | 2025-09-07
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
11:17 | 2025-09-07
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:05 | 2025-09-07
الـ MTV غائبة عن قداس شهداء القوات
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24