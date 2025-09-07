بلدية بقاعكفرا تفتتح مهرجان التفاح والنبيذ بحضور شخصيات بارزة

Advertisement

افتتحت بلدية بقاعكفرا، السبت، مهرجان التفاح والنبيذ، برعاية لوزارة الزراعة لويس ، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم النائب البطريركي العام المطران الياس نصار، رئيس دير مار شربل الأب الياس شكري، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري وبلدية بقاعكفرا إيلي مخلوف، جوستان إسحق منظم مهرجان النبيذ ومشروع Wine Rally Paper، رئيسة مصلحة زراعة صونيا الأبيض، رئيس المركز الزراعي في بشري جان مراد، رئيس المركز الزراعي في زحلة سليم المعلوف، ورئيسة جمعية التنمية الريفية – أرض بقاعكفرا مسرة شلفون نكد، إضافة إلى حضور إعلامي واسع.وبعدما جال الضيوف في أرجاء كنيسة السيدة، مُطلعين من كاهن الرعية الأب ميلاد مخلوف، على تاريخ الكنيسة العريق، افتُتح المهرجان الذي يستمر حتى مساء الأحد، بالنشيد الوطني اللبناني.أشار لحود في بداية كلمته في المُناسبة، إلى "تعاون اتحاد بلديات قضاء بشري مع وزارة الزراعة في مجالات عدة، بينها الحفاظ على الثروة الحرشية وزيادة مساحتها".أضاف: "أطلقنا أيضا مشاريع عدة خلال وجود وزير الزراعة (نزار هاني) في 17 آب الماضي مع البلديات، لتكون لنا خارطة طريق لهذه المنطقة". وكشف عن "مُؤتمر للزراعة التعاقُدية، في اتحاد البلديات مع وزيري الصناعة (جو عيسى الخوري) والزراعة"، مُشددا على ربط الزراعة بالصناعة".وكشف أن بقاعكفرا، وللسنة الثالثة على التوالي، "تحتفل بالتفاح اللبناني، ونحن نفخر بهذا التفاح من ناحيتي نوعيته ومُواصفاته".واستطرد: "مار شربل يُبارك تفاح بقاعكفرا (مسقط رأسه)، ولذلك فهو الأفضل في لبنان وفي العالم".وذكر لحود بأن الوزارة "استطاعت في الماضي، وبالتعاون مع البلدية، فتح أسواق التفاح اللبناني، وبخاصة الأسواق العربية. وفي السنة الماضية أيضا، تم افتتاح سوق الأُردن قبل موعده بخمسة عشر يوما".وتابع: "كُنت برفقة وزير الزراعة الأُسبوع الماضي في مصر، وطلبنا زيادة صادرات لُبنان من التفاح، ولقينا كُل التجاوب من وزارة الزراعة ".كما وشدد لحود على وجوب المُحافظة على تعب المُزارع اللبناني وإعطائه حقه".وكشف عن عقد مؤتمر "ضمن اليوم الوطني للدفاع، يجمع كُل مزارعي التفاح في لبنان، في جامعة الروح القُدس في الكسليك، الثلاثاء 30 أيلول الجاري".وشدد أيضا على "ما قاله وزير الزراعة، في 17 آب الماضي، من الديمان، أن وزارة الزراعة ستتوقف عن استيراد التفاح، في كُل أنحاء العالم، حفاظا على الانتاج المحلي".وتوجه لحود بالتحية إلى المطران نصار، وعبره إلى البطريرك الماروني ما ، ومجلس المطارنة الموارنة، الذين "تبنوا القطاع الزراعي، على طول امتداد الأراضي ".وقال: "اليوم نعمل على استثمار الأراضي الزراعية وتفعيلها في كُل الأبرشيات والرهبنيات".كما وكشف عن برنامج لتعزيز صناعة النبيذ في لبنان، كانت بدأته وزارة الزراعة في العام 2013، وقد باتت لدينا 64 خمارة، وما يزيد عن 16 مليون زجاجة نبيذ تُصدر من لبنان سنويا إلى كُل أنحاء العام. كما وبات هذا القطاع يُؤمن فرص عمل كثيرة. وكذلك تم تصنيف بلدة زحلة واحدة من البلدات العشر الأهم عالميا في صناعة النبيذ. وعلينا المُحافظة على ذلك".وختم لحود بالإشارة إلى التحضير لمؤتمر عن "نجاح الأوقاف في استثمار الأراضي الزراعية"، سيُعقَد في تشرين الأول في دير مار موسى – الدوار، وستُعرض تجارب ناجحة للكنيسة، وهذا دورها: تأمين فرص عمل واستثمار الأراضي وتسوق الإنتاج كي يبقى المُزارع في أرضه".