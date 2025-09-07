Advertisement

لبنان

حمد حسن استقبل وزير العمل في بعلبك

Lebanon 24
07-09-2025 | 10:30
استقبل الوزير السابق حمد حسن في دارته في مدينة بعلبك، وزير العمل محمد حيدر.
وأثنى حسن على "الخطوات البناءة التي يقوم بها الوزير الصديق محمد حيدر في الوزارة، وخصوصاً من ناحية الحفاظ على حق العامل اللبناني في العمل وحمايته، ووضع آلية لتحفيز معادلة الإستثمارات، بغية خلق فرص عمل للكفاءة والمهارات الوطنيّة".
