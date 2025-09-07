29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية
Lebanon 24
07-09-2025
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا الفنية والثانوية المهنية سوف تصدر اليوم الاحد عند الساعة السابعة مساءً.
Advertisement
يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
- Results.vte.gov.lb
- Results.vte-gov.com
مواضيع ذات صلة
إلى طلاب البكالوريا الفنية.. إليكم موعد صدور النتائج
Lebanon 24
إلى طلاب البكالوريا الفنية.. إليكم موعد صدور النتائج
07/09/2025 20:20:53
07/09/2025 20:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية
Lebanon 24
هذا موعد صدور نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية
07/09/2025 20:20:53
07/09/2025 20:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني
Lebanon 24
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني
07/09/2025 20:20:53
07/09/2025 20:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن موعد صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة.. إليكم هذا الخبر
07/09/2025 20:20:53
07/09/2025 20:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للتعليم المهني
المديرية العامة للتعليم
المديرية العامة
مديرية ال
هنية
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسالة من جعجع إلى الشيعة
Lebanon 24
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:51 | 2025-09-07
07/09/2025 12:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر
12:46 | 2025-09-07
07/09/2025 12:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
Lebanon 24
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:53 | 2025-09-07
07/09/2025 11:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
Lebanon 24
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:17 | 2025-09-07
07/09/2025 11:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ MTV غائبة عن قداس شهداء القوات
Lebanon 24
الـ MTV غائبة عن قداس شهداء القوات
11:05 | 2025-09-07
07/09/2025 11:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
Lebanon 24
مداهمة "مخيم تدريب" لحزب في لبنان.. والجيش يصادر أسلحة
16:00 | 2025-09-06
06/09/2025 04:00:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
Lebanon 24
عسكريّ أم كشفي؟ آخر معلومة عن مداهمة الجيش لمخيم "السوري القومي"
16:16 | 2025-09-06
06/09/2025 04:16:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
Lebanon 24
فظائع داخل سجون بلد قرب لبنان.. ما يجري مُخيف!
14:38 | 2025-09-06
06/09/2025 02:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:51 | 2025-09-07
رسالة من جعجع إلى الشيعة
12:46 | 2025-09-07
بدء الخسوف الكلي للقمر
11:53 | 2025-09-07
الحاج حسن: لاستراتيجية دفاعية حقيقية تُناقَش بجدية
11:17 | 2025-09-07
عون وباسيل في كفردبيان: السدود السبيل الوحيد لإنهاء أزمة المياه
11:05 | 2025-09-07
الـ MTV غائبة عن قداس شهداء القوات
10:30 | 2025-09-07
حمد حسن استقبل وزير العمل في بعلبك
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 20:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 20:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 20:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24