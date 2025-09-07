خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية

Advertisement

اعلنت والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا الفنية والثانوية المهنية سوف تصدر اليوم الاحد عند الساعة السابعة مساءً.يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:- Results.vte.gov.lb- Results.vte-gov.com