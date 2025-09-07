Advertisement

لبنان

خبر يهم طلاب لبنان.. هذا موعد نتائج البكالوريا الفنية والثانوية المهنية

Lebanon 24
07-09-2025 | 11:22
اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة البكالوريا الفنية والثانوية المهنية سوف تصدر اليوم الاحد عند الساعة السابعة مساءً.
يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

- Results.vte.gov.lb

- Results.vte-gov.com
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24