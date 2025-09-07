بدء الخسوف الكلي للقمر

بدأ منذ قليل الخسوف الكلي للقمر، حيث شوهد القمر متغيّراً في سماء والجنوب، فيما ارتفع أذان الخسوف في عدد من المساجد ، وذلك إحياء للسنة في التعامل مع الكونية.

Advertisement

ويبلغ الخسوف ذروته قرابة الساعة 9 مساءً، قبل أن يعود إلى الخسوف الجزئي قرابة الساعة 10 مساءً.