لبنان
رسالة من جعجع إلى الشيعة
Lebanon 24
07-09-2025
|
12:51
أحيا حزب "
القوات اللبنانية
" في معراب ذكرى
شهداء
المقاومة
اللبنانية
بقداس برعاية البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
، وألقى خلاله
رئيس الحزب
سمير جعجع
كلمة أكد فيها أن تضحيات
الشهداء
"كانت البوصلة التي ألهمت نضالنا الوطني والسياسي والانتخابي، فانتصرنا في محطات مفصلية وأثبتت السنوات أن دماءهم لم تذهب هدراً".
وقال جعجع: "خمسون عاماً من النضال والمواجهة ودفع الأثمان الباهظة، ولم نتراجع عن قناعاتنا قيد أنملة. تجرأنا حيث لم يجرؤ الآخرون كي يبقى
لبنان
حراً وسيداً، وسنجرؤ دائماً للحفاظ على وطن عزيز ودولة كاملة السيادة".
ووجّه جعجع انتقاداً مباشراً إلى محور الممانعة، معتبراً أنه "تورط في حرب إسناد أخطأ حساباتها وخسرها"، مضيفاً: "أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم، ثم حمّلتم الدولة مسؤولية الانهيار فيما أنتم البادئون بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار".
وشدد جعجع في كلمته على أن المرحلة المقبلة لا تحتمل المساومة، مؤكداً: "لن نقبل بعد اليوم إلا أن يكون القرار لبنانياً صرفاً، مئة بالمئة".
كما أكد أن "الشيعة مكوّن أساسي في لبنان"، وقال: "لا نرضى بأن يصيبهم ما أصابنا في حقبة الوصاية السابقة بعد أن سلّمنا سلاحنا"، داعياً إياهم إلى عدم الخوف من أي تهويل، لأن "لا أحد قادر على استهدافهم في ظل وجود الجيش".
وأضاف جعجع مستشهداً بوصية الإمام محمد مهدي شمس الدين: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم ومجتمعاتهم، وألا يميزوا أنفسهم بأي تمييز خاص، وألا يخترعوا لأنفسهم مشروعاً منفصلاً عن غيرهم". مشدداً على أن هذا النهج "هو السبيل لحماية الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي".
