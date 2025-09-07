رسالة من جعجع إلى الشيعة



وقال جعجع: "خمسون عاماً من النضال والمواجهة ودفع الأثمان الباهظة، ولم نتراجع عن قناعاتنا قيد أنملة. تجرأنا حيث لم يجرؤ الآخرون كي يبقى حراً وسيداً، وسنجرؤ دائماً للحفاظ على وطن عزيز ودولة كاملة السيادة".



ووجّه جعجع انتقاداً مباشراً إلى محور الممانعة، معتبراً أنه "تورط في حرب إسناد أخطأ حساباتها وخسرها"، مضيفاً: "أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم، ثم حمّلتم الدولة مسؤولية الانهيار فيما أنتم البادئون بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار".



كما أكد أن "الشيعة مكوّن أساسي في لبنان"، وقال: "لا نرضى بأن يصيبهم ما أصابنا في حقبة الوصاية السابقة بعد أن سلّمنا سلاحنا"، داعياً إياهم إلى عدم الخوف من أي تهويل، لأن "لا أحد قادر على استهدافهم في ظل وجود الجيش".



وأضاف جعجع مستشهداً بوصية الإمام محمد مهدي شمس الدين: "أوصي أبنائي أن يدمجوا أنفسهم في أقوامهم ومجتمعاتهم، وألا يميزوا أنفسهم بأي تمييز خاص، وألا يخترعوا لأنفسهم مشروعاً منفصلاً عن غيرهم". مشدداً على أن هذا النهج "هو السبيل لحماية الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي".