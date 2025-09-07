Advertisement

لبنان

تعرضا لاطلاق نار داخل سيارتهما.. اليكم ما جرى مساء اليوم في طرابلس

Lebanon 24
07-09-2025 | 12:57
تعرض كل من المدعو “م.ع” و”ف.م” لإطلاق نار أثناء وجودهما داخل سيارة على طريق الملولة - طرابلس بالقرب من محطة حمزة ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة، وُصفت إحداها بالحرجة للغاية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وقد عملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على نقل أحد الجريحين إلى مستشفى طرابلس الحكومي، والآخر إلى المستشفى الإسلامي لتلقي العلاج اللازم.
وبحسب مصادر ميدانية فإن إطلاق النار جاء في إطار مطاردة نفذها مجهولون، في حين لا تزال الأسباب والدوافع خلف الحادثة غير واضحة حتى اللحظة.
هذا ويسجل في هذه الأثناء انتشار كثيف لعناصر الجيش في محيط المستشفيين المعنيين، حرصًا على ضبط الوضع ومنع أي توترات إضافية.
 
