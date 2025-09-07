تعرضا لاطلاق نار داخل سيارتهما.. اليكم ما جرى مساء اليوم في طرابلس

Advertisement

تعرض كل من المدعو “م.ع” و”ف.م” لإطلاق نار أثناء وجودهما داخل سيارة على طريق الملولة - بالقرب من محطة حمزة ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة، وُصفت إحداها بالحرجة للغاية، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد عملت فرق نقل أحد الجريحين إلى ، والآخر إلى لتلقي العلاج اللازم.وبحسب مصادر ميدانية فإن إطلاق النار جاء في إطار مطاردة نفذها مجهولون، في حين لا تزال الأسباب والدوافع خلف الحادثة غير واضحة حتى اللحظة.هذا ويسجل في هذه الأثناء انتشار كثيف لعناصر الجيش في محيط المستشفيين المعنيين، حرصًا على ضبط الوضع ومنع أي توترات إضافية.