بالصور.. القمر الدموي كما بدا في سماء لبنان مساء اليوم

رصد عشاق علم الفضاء في اليوم ظاهرة فلكية نادرة، في ليلة استثنائيّة أطلّ فيها القمر بحلّة حمراء نادرة، في مشهد يجمع بين والخيال.وقد التقطت عدسات الكاميرا صورا رائعة للقمر الدموي.