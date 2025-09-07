Advertisement

لبنان

بالصور.. القمر الدموي كما بدا في سماء لبنان مساء اليوم

Lebanon 24
07-09-2025 | 14:10
رصد عشاق علم الفضاء في لبنان اليوم ظاهرة فلكية نادرة، في ليلة استثنائيّة أطلّ فيها القمر بحلّة حمراء نادرة، في مشهد يجمع بين العلم والخيال.
وقد التقطت عدسات الكاميرا صورا رائعة للقمر الدموي.
 
مواضيع ذات صلة
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
lebanon 24
08/09/2025 01:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القمر الدموي يزور سماء بيروت... لا تفوّتوا المشهد الساحر في هذا الموعد!
lebanon 24
08/09/2025 01:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في 7 أيلول.. لبنان والعالم على موعد مع القمر الدموي
lebanon 24
08/09/2025 01:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء الخسوف الكلي للقمر في لبنان ويبلغ ذروته قرابة الساعة 9 مساءً قبل أن يعود إلى الخسوف الجزئي قرابة الساعة 10 مساءً
lebanon 24
08/09/2025 01:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24

العلم

الدم

