لبنان

في برجا.. اشكال يوقع جريحين

Lebanon 24
07-09-2025 | 17:03
وقع إشكال كبير في برجا قرب المحكمة الشرعية تطور  الى تضارب بالأيدي والسكاكين ما ادى الى جرح شخصين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق الاشكال وملاحقة المتورطين وتوقيفهم.
 
