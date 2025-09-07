في برجا.. اشكال يوقع جريحين

Advertisement

وقع إشكال كبير في قرب تطور الى تضارب بالأيدي والسكاكين ما ادى الى جرح شخصين، بحسب ما افادت مندوبة " ".وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق الاشكال وملاحقة المتورطين وتوقيفهم.