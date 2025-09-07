Advertisement

لبنان

"خطة الحكومة": حماية " الحزب" أم جعله رهينة

Lebanon 24
07-09-2025 | 22:53
A-
A+
Doc-P-1413976-638929078051817313.webp
Doc-P-1413976-638929078051817313.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب جورج سولاج في صحيفة" الجمهورية": الصفقة جنّبت لبنان فتنة داخلية، لكنّها علّقت قرار الدولة على خيط المفاوضات الأميركية-الإيرانية وتوازنات إسرائيل .» لم يكن ما جرى في جلسة الحكومة اللبنانية في الخامس من أيلول مجرّد اجتماع عابر، ولا حتى قراراً سيادياً تقليدياً. ما حدث هو نتاج صفقة دقيقة نُسجت بخيوط سرّية بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هدفها الأوّل والأخير: منع انتقال الخلاف مع إسرائيل إلى فتنة داخلية بين الجيش و »حزب الله »، أو إلى صدام أهلي لا يملك لبنان ترف احتماله. هذه الصفقة أخرجت الحزب والحكومة من مأزقيهما، ووضعت الجميع أمام معادلة جديدة: قرار قائم شكلاً... ومعلّق عملياً. خطة الجيش لترجمة قرار الحكومة حصر السلاح بيدها وحدها رُبطت بانسحاب إسرائيل من الجنوب، من دون أي مهلة زمنية. بعبارة أوضح، التنفيذ مؤجَّل إلى إشعار آخر. الجيش التزم بالقرار، لكن تحت سقف عدم التصادم مع «حزب الله ،» في ظل غياب التوازن في العدد والعتاد، وفي ظل غياب ضمانات بانسحاب متزامن من الطرف الإسرائيلي. الحزب خرج مرتاحاً من الجلسة. فهو لم يرفض شرعية الحكومة، لكنّه علّق عملياً أي تنفيذ يمسّ بسلاحه. الصفقة سمحت له بالقول إنّه جزء من التفاهم الداخلي، من دون أن يُقدّم تنازلات حقيقية. والنتيجة: السلاح بقيَ حيث هو، معلّقاً على شرط خارجي صعب التحقيق. الصفقة اللبنانية جنّبت البلاد فتنة داخلية، وأبقت القرار قائماً، لكنّها في الجوهر رحّلته إلى أجل غير مسمّى. هذا يعني أنّ لبنان دخل في مرحلة تعليق استراتيجي: القرار موجود، التنفيذ مؤجَّل، المستقبل مرهون بما سيجري بين واشنطن وطهران، وبما ستقرّره إسرائيل على الحدود.ويبقى السؤال الأخطر: هل يدفع هذا المسار «حزب الله » لاحقاً، وتحت ضغط التوازنات الدولية والإقليمية، إلى تسليم سلاحه طوعاً ضمن تسوية كبرى تحفظ وحدة الدولة؟ أم يترك المجال مفتوحاً أمام إسرائيل لفرض الحل بالقوة، حين ترى أنّ الوقت حان؟
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من يشتري "الوقت"...واشنطن أم بيروت أم "حارة حريك؟"
lebanon 24
08/09/2025 10:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": إدارة ترامب تدرس خطة لجعل قطاع غزة منطقة تحت الوصاية الأميركية لما لا يقل عن 10سنوات وتحويله لمنتجع سياحي ومركز للتكنولوجيا المتقدمة
lebanon 24
08/09/2025 10:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة الجيش لـ"حصرية السلاح" امام الحكومة: تكريس لبسط سلطة الدولة
lebanon 24
08/09/2025 10:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني يكشف خطة الحكومة اللبنانية تجاه "حزب الله" وإسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 10:23:51 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلي

الدولة على

الإيرانية

اللبنانية

نبيه بري

المستقبل

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-09-08
03:19 | 2025-09-08
03:15 | 2025-09-08
03:02 | 2025-09-08
03:00 | 2025-09-08
02:43 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24