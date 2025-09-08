رجل أعمال متني يدرس وضعه الانتخابي: حظوظي جيدة

Advertisement

أنهى رجل اعمال في احصائيات انتخابية اجراها مع عدد مع الشركات المتخصصة لناحية دراسة وضعيته الإنتخابية في دورة ايار 2026.وفي هذا السياق اكد المصدر الإحصائي ان حظوظ هذا المرشح جيدة لا بل مقبولة جداً في هذه اذ يستطيع الوصول الى عتبة الـ5500 صوت مما يجعله نائباً، إن استطاع ان يكون على لائحة تحصل اقله على 2،6 حواصل، اذا اضاف اصواته التفضيلية على اصوات هذه اللائحة. ومن هذا المنطلق يقوم رجل الأعمال بإتصالات سياسية، ويبدو انه ادار محركات ماكينته الإنتخابية والخدماتية.