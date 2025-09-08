Advertisement

لبنان

رجل أعمال متني يدرس وضعه الانتخابي: حظوظي جيدة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-09-2025 | 02:15
أنهى رجل اعمال في قضاء المتن احصائيات انتخابية اجراها مع عدد مع الشركات المتخصصة لناحية دراسة وضعيته الإنتخابية في دورة ايار 2026. 
وفي هذا السياق اكد المصدر الإحصائي ان حظوظ هذا المرشح جيدة لا بل مقبولة جداً في هذه الدورة اذ يستطيع الوصول الى عتبة الـ5500 صوت مما يجعله نائباً، إن استطاع ان يكون على لائحة تحصل اقله على 2،6 حواصل، اذا اضاف اصواته التفضيلية على اصوات هذه اللائحة. ومن هذا المنطلق يقوم رجل الأعمال بإتصالات سياسية، ويبدو انه ادار محركات ماكينته الإنتخابية والخدماتية.
 
المصدر: لبنان 24
