لبنان

مأساة في فنيدق.. فيصل سقط من الطابق الرابع وفارق الحياة

Lebanon 24
08-09-2025 | 02:22
توفي الطفل فيصل وجيه عيشة في بلدة فنيدق - عكار إثر سقوطه من الطابق الرابع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 وقد نُقل بحالة حرجة إلى أحد مستشفيات المنطقة، لكن فشلت محاولات الأطباء لإنقاذه ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
 
