مأساة في فنيدق.. فيصل سقط من الطابق الرابع وفارق الحياة

توفي الطفل فيصل وجيه عيشة في بلدة فنيدق - إثر سقوطه من الطابق الرابع، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد نُقل بحالة حرجة إلى أحد مستشفيات المنطقة، لكن فشلت محاولات الأطباء لإنقاذه ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.