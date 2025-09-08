Advertisement

لبنان

تعرّض لذبحة قلبية.. وفاة سجين في سجن رومية

Lebanon 24
08-09-2025 | 02:23
توفي السجين فادي علي ابراهيم في سجن رومية وهو من بلدة البيرة في عكار اثر ذبحة قلبية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
