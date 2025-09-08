Advertisement

لبنان

عن قرار حصر السلاح.. هذا ما قاله وزير الخارجية

Lebanon 24
08-09-2025 | 03:19
أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أن كلمة الترحيب الواردة في بيان مجلس الوزراء الأخير تعني الموافقة الفعلية، مشيراً إلى أن "التعابير الدبلوماسية تُستخدم أحيانًا في البيانات الرسمية".
وأوضح رجي في حديث لـ"لبنان الحر"، أن قرار حصرية السلاح في يد الدولة اتُخذ نهائيًا ولا رجوع عنه، معبّرًا عن أمله في الالتزام بالمهلة الزمنية التي حدّدها مجلس الوزراء، لكنه شدد على ثقته الكبيرة بالجيش، مؤكداً أنه سيقوم بتنفيذ ما يلزم لتحقيق هذا القرار السيادي.
