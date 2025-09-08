افرام يدق ناقوس الخطر: أزمة الجفاف تتفاقم بقوة.. ودعوة لإعلان حالة طوارئ مائية

Advertisement

حذر مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور افرام من أن أزمة الجفاف ستتفاقم خلال فترة شهر من الان بحيث أنه لا يتوقع هطول أمطار قبل 15 تشرين الاول وبالتالي فإن شح المياه سوف يطغى على الواقع المائي في إن كان من المياه السطحية أو المياه الجوفية وبالتالي فإن المواسم الزراعية حالياً مهددة بالجفاف كما أن مياه الشفه مهددة بالتراجع بشكل كبير لم يسبق له مثيل.ودعا أفرام الى تقنين قاسٍ بتوزيع مياه الشفه وباستعمال التقنيات الحديثة في ري المزروعات التي معظمها لا يمكن تأمين مياه لها خلال هذا الموسم أي موسم الخريف مما سيؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي بالكمية والنوعية وبالأسعار.وأشار إلى ان مناطق كثيرة من شح في مياه الشفه بسبب ظاهرة الجفاف التي تتفاقم يوماً بعد يوم ولا زال تتلوث المياه السطحية المتبقية والمياه الجوفية التي انخفضت بشكل كبير تلوثها بمياه المجارير والمياه الاسنة والتي يجعل منها غير صالحة للاستعمال، داعيا إلى إعلان حالة طوارئ مائية نظراً للشح القوي في المياه.