لبنان
افرام يدق ناقوس الخطر: أزمة الجفاف تتفاقم بقوة.. ودعوة لإعلان حالة طوارئ مائية
Lebanon 24
08-09-2025
|
03:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور
ميشال انطوان
افرام من أن أزمة الجفاف ستتفاقم خلال فترة شهر من الان بحيث أنه لا يتوقع هطول أمطار قبل 15 تشرين الاول وبالتالي فإن شح المياه سوف يطغى على الواقع المائي في
لبنان
إن كان من المياه السطحية أو المياه الجوفية وبالتالي فإن المواسم الزراعية حالياً مهددة بالجفاف كما أن مياه الشفه مهددة بالتراجع بشكل كبير لم يسبق له مثيل.
ودعا أفرام الى تقنين قاسٍ بتوزيع مياه الشفه وباستعمال التقنيات الحديثة في ري المزروعات التي معظمها لا يمكن تأمين مياه
الري
لها خلال هذا الموسم أي موسم الخريف مما سيؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي بالكمية والنوعية وبالأسعار.
وأشار إلى ان مناطق كثيرة من شح في مياه الشفه بسبب ظاهرة الجفاف التي تتفاقم يوماً بعد يوم ولا زال تتلوث المياه السطحية المتبقية والمياه الجوفية التي انخفضت بشكل كبير تلوثها بمياه المجارير والمياه الاسنة والتي يجعل منها غير صالحة للاستعمال، داعيا
مجلس الوزراء
إلى إعلان حالة طوارئ مائية نظراً للشح القوي في المياه.
