الحاج حسن: السلاح خط أحمر ولا نقاش خارج استراتيجية دفاع وطنية

أكد رئيس تكتل "نواب بعلبك" النائب حسين الحاج حسن، أن وقف إطلاق النار الأخير جاء نتيجة عجز عن تحقيق النصر وعدم هزيمة ، ما أدى إلى اتفاق هدنة بظروف محددة.

واعتبر أن "أول خرق حصل حين مدّد الرئيس الأميركي فترة انسحاب الجيش بشكل أحادي"، مشيراً إلى أن الخروق مستمرة حتى اليوم.



وخلال لقاء سياسي في دارة رئيس بلدية الأنصار أحمد عبيد، شدد الحاج أن وإسرائيل تسعيان لإنهاء ، ضرب بيئتها الحاضنة، ودفع نحو التطبيع وتعزيز النفوذ الأميركي. ولفت إلى أن الموفد الأميركي توم برّاك "يحمل أوراق مطالب من لبنان فقط من دون أي التزامات من إسرائيل"، مذكّراً بتصريحاته عن عدم الاعتراف بحدود سايكس – بيكو.



ورأى أن الحكومة "استدركت ما حصل في آب وتبنت موقف المقاومة: وقف العدوان، إعادة الأسرى، انسحاب الجيش الإسرائيلي، وإطلاق ورشة الإعمار"، مؤكداً أن الثقة بالجيش كبيرة، لكن جوهر الملف سياسي لا عسكري. وأضاف: "الحرب سجال، لم نهزم ولم ينتصر العدو، وما لم يتحقق بالحرب يُراد فرضه بالدبلوماسية على حساب لبنان".



وشدد الحاج حسن على أن سلاح المقاومة "كرامة وشرف" ولا يُطرح إلا في إطار استراتيجية دفاع وطنية يشارك فيها الجميع، منتقداً أداء الحكومة في الأشهر الماضية ولا سيما "تسليم أسير وإطلاق عميل من دون مقابل أو حتى بيان رسمي".



وختم متمنياً أن يكون البيان الحكومي الأخير "خارطة طريق فعلية لعمل الدولة، بعيداً عن الضغوط الأميركية، وألا تتكرر تجربة الخامس والسابع من آب وما رافقها من قرارات غير ميثاقية".