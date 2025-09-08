Advertisement

لبنان

بيان عن نقابة المعلوماتيّة والتكنولوجيا.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-09-2025 | 04:49
Doc-P-1414099-638929290900214598.png
Doc-P-1414099-638929290900214598.png photos 0
دعت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان، الحكومة، إلى الإسراع في إقرار مشروع إنشاء وزارة مستقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، محذّرة من أن المماطلة تفوّت على البلاد فرصة استراتيجية للنهوض الاقتصادي واستعادة دورها الريادي في مجالات الابتكار والتحوّل الرقمي.
وأشادت النقابة بخطوة تأسيس وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعيين الوزير كمال شحادة على رأسها، معتبرة أن تحويلها إلى وزارة مستقلة، وفق ما نص عليه البيان الوزاري، يشكّل ركيزة أساسية لتطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي الوطني، ورافعة لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأكدت أن مستقبل لبنان الرقمي لا يحتمل المزيد من التأخير، مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بإدراج الملف على جدول أولويات مجلس الوزراء واتخاذ القرار اللازم دون إبطاء.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24