بيان عن نقابة المعلوماتيّة والتكنولوجيا.. هذا ما جاء فيه

دعت نقابة والتكنولوجيا في ، الحكومة، إلى الإسراع في إقرار مشروع إنشاء وزارة مستقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، محذّرة من أن المماطلة تفوّت على البلاد فرصة استراتيجية للنهوض الاقتصادي واستعادة دورها الريادي في مجالات الابتكار والتحوّل الرقمي.

وأشادت النقابة بخطوة تأسيس لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعيين الوزير على رأسها، معتبرة أن تحويلها إلى وزارة مستقلة، وفق ما نص عليه البيان الوزاري، يشكّل ركيزة أساسية لتطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي الوطني، ورافعة لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.



وأكدت أن مستقبل لبنان الرقمي لا يحتمل المزيد من التأخير، مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإدراج الملف على جدول أولويات واتخاذ القرار اللازم دون إبطاء.