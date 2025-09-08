29
لبنان
المجلس العالمي لثورة الأرز: موقف بري مقلق
Lebanon 24
08-09-2025
|
06:05
A-
A+
رحّب المجلس العالمي لثورة
الأرز
بقرار
الحكومة اللبنانية
"التاريخي" القاضي بجمع السلاح غير الشرعي، وعلى رأسه سلاح
حزب الله
، معتبرًا أن هذه الخطوة لاقت ارتياحًا محليًا ودوليًا بانتظار التنفيذ العملي.
وأوضح المجلس في بيان أن إحالة الطلب إلى
قيادة الجيش
لإعداد خطة عملية عزز التفاؤل بقرب خلاص
لبنان
من محنته، وفتح الباب أمام مؤتمرات دعم عالمية للبلاد.
غير أن البيان انتقد موقف
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، واصفًا إياه بـ"المخيب للظن والمقلق"، إذ "لم ينجح في فصل موقفه عن حزب السلاح، ولم يقدم اقتراحات إيجابية تسهم في الحلول، بل على العكس حاول اختراع تمثيلية مزعجة لمنع
القيادة العسكرية
من وضع خطة مقبولة، ولدفع
مجلس الوزراء
للتماهي مع هذا الاختراع، وكأن العالم يجهل حقيقة ما يجري".
وأشار المجلس إلى أن هذا التعطيل يهدد الجهود الدولية المبذولة لمساعدة لبنان، محذرًا من أن "استغفال العالم ورفض المساعدة للتخلص من
الاحتلال
البغيض قد يؤدي إلى احتلال أعظم وأشد قساوة". وختم بالقول: "وإن الآتي لناظره قريب".
