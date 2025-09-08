المجلس العالمي لثورة الأرز: موقف بري مقلق

Advertisement

رحّب المجلس العالمي لثورة بقرار "التاريخي" القاضي بجمع السلاح غير الشرعي، وعلى رأسه سلاح ، معتبرًا أن هذه الخطوة لاقت ارتياحًا محليًا ودوليًا بانتظار التنفيذ العملي.وأوضح المجلس في بيان أن إحالة الطلب إلى لإعداد خطة عملية عزز التفاؤل بقرب خلاص من محنته، وفتح الباب أمام مؤتمرات دعم عالمية للبلاد.غير أن البيان انتقد موقف ، واصفًا إياه بـ"المخيب للظن والمقلق"، إذ "لم ينجح في فصل موقفه عن حزب السلاح، ولم يقدم اقتراحات إيجابية تسهم في الحلول، بل على العكس حاول اختراع تمثيلية مزعجة لمنع من وضع خطة مقبولة، ولدفع للتماهي مع هذا الاختراع، وكأن العالم يجهل حقيقة ما يجري".وأشار المجلس إلى أن هذا التعطيل يهدد الجهود الدولية المبذولة لمساعدة لبنان، محذرًا من أن "استغفال العالم ورفض المساعدة للتخلص من البغيض قد يؤدي إلى احتلال أعظم وأشد قساوة". وختم بالقول: "وإن الآتي لناظره قريب".