Advertisement

لبنان

بشأن تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات... بيان من شركة طيران "الشرق الأوسط"

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:03
A-
A+
Doc-P-1414130-638929337743474183.jpg
Doc-P-1414130-638929337743474183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
Advertisement
 
تعلن شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من كل من: نيس، ميلانو، اثينا، اسطنبول، القاهرة، أبو ظبي، الدمام، أربيل، والنجف وإليها، للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 11 أيلول 2025 ولغاية يوم الأحد الموافق في 21 ايلول 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم وشكرًا لتعاونكم. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات 
MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908  - 76-680444 -  76-680777: 
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb
 
مواضيع ذات صلة
بيان من طيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد رحلات... إليكم ما جاء فيه
lebanon 24
08/09/2025 17:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن تعديل مواعيد رحلات... بيان من طيران الشرق الأوسط (صور)
lebanon 24
08/09/2025 17:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديل على بعض الرحلات.. اليكم ما أعلنته شركة طيران الشرق الاوسط
lebanon 24
08/09/2025 17:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من طيران الشرق الأوسط يتعلّق بتعديل رحلات
lebanon 24
08/09/2025 17:04:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

شركة طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

الشرق الأوسط

يوم الأحد

اللبنانية

القاهرة

اسطنبول

أبو ظبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:57 | 2025-09-08
09:33 | 2025-09-08
09:30 | 2025-09-08
09:27 | 2025-09-08
09:24 | 2025-09-08
09:16 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24