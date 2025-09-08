29
لبنان
بشأن تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات... بيان من شركة طيران "الشرق الأوسط"
Lebanon 24
08-09-2025
|
06:03
A-
A+
صدرعن
شركة طيران الشرق الأوسط
البيان التالي:
تعلن شركة
طيران الشرق الأوسط
- الخطوط الجوية
اللبنانية
أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من كل من: نيس،
ميلانو
،
اثينا
،
اسطنبول
،
القاهرة
،
أبو ظبي
، الدمام، أربيل، والنجف وإليها، للفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق في 11 أيلول 2025 ولغاية
يوم الأحد
الموافق في 21 ايلول 2025.
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.
يرجى من المسافرين الكرام أخذ
العلم
وشكرًا لتعاونكم. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات
MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908 - 76-680444 - 76-680777:
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb
