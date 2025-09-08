Advertisement

الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان استنكر التهديد الذي طال عبّود والـ"mtv"

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:30
صدر عن الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان (أوسيب لبنان) بيان "استنكر بشدّة التهديد الذي طال الإعلامي وليد عبّود ومحطّة mtv"، مؤكدًا أنّ "أي مسّ بالإعلاميين هو استهداف للجسم الإعلامي اللبناني بأسره".
