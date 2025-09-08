عن لبنان و "حزب الله".. إقرأوا آخر تقرير أميركي جديد!

نشرت مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية تقريراً تحدث فيه عن الخطة الأميركية الهادفة لتجريد " " من السلاح في .

ويقول التقرير إنّ "هذا التطور يثير مخاوف من أن تتحول الخطة إلى مقدمة لحرب أهلية جديدة في لبنان، في ظل تدخل مباشر من إدارة الرئيس الأميركي بينما تقف بالجوار متربصة".





ويقول التقرير إنَّ "ما أعلنه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في السابع من آب المنصرم حول نزع سلاح حزب الله وجميع المليشيات الأخرى في البلاد بحلول نهاية العام، لم يكن مبادرة لبنانية خالصة، بل جاء من ".





ووفقا للتقرير، فإنَّ "حزب الله، الذي لطالما اعتُبر أقوى من الجيش اللبناني نفسه، وجد نفسه في موقف ضعيف منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في تشرين الثاني 2024"، وأضاف: "منذ ذلك الحين، لم يتمكن الحزب من التدخل مجدداً لا في غزة ولا في ".





ويشير التقرير إلى أن المبعوثين توماس براك ومورغان أورتاغوس قادا حملة ضغط مكثفة؛ وأضاف: "الأول طالب بتحويل الجيش اللبناني إلى قوة حفظ سلام لا إلى قوة هجومية والدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل، في حين لم تتردد الثانية في الثناء على إسرائيل من قصر بعبدا لأنها ألحقت الهزيمة بحزب الله".





وتابع: "رغم أن الصحافة العربية وصفت خطة نزع السلاح التي أعلنتها بأنها ورقة أميركية، فإن براك وزميلته أورتاغوس يروّجان لها باعتبارها طريقا لازدهار لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، في حين يصفها مؤيدو نزع السلاح بأنها وسيلة لاستعادة لبنان قدرته على حكم نفسه".





وأكمل: "مع ذلك، فإن أوساطاً عليا في السلطة ترى أن الخطة لا تعدو كونها محاولة أميركية إسرائيلية لدفع لبنان مجددا نحو حرب أهلية مدمّرة".



ويفيد التقرير بأنه ثمة تقارير إخبارية تحدثت عن أن قائد الجيش رودولف هيكل ضاق ذرعا بالضغوط الأميركية لدرجة أنه هدد بالاستقالة مفضلا ذلك على "سفك دماء اللبنانيين".





أما الشارع، فاستطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية اللبنانيين (58%) ترفض الخطة من دون ضمانة للتصدي لإسرائيل، في حين يرى 71% أن الجيش عاجز عن القيام بهذه المهمة، بسحب التقرير.