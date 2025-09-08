Advertisement

لبنان

إليكم موعد وصول لودريان إلى لبنان

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1414158-638929369383749019.jpg
Doc-P-1414158-638929369383749019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات صحافية، اليوم الإثنين، أن الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيصل يوم الخميس إلى لبنان
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم موعد انطلاق رالي لبنان الدولي الـ47
lebanon 24
08/09/2025 17:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
غداً.. إليكم موعد كلمة برّي
lebanon 24
08/09/2025 17:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني
lebanon 24
08/09/2025 17:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. إليكم موعد دفع "الزودة"
lebanon 24
08/09/2025 17:05:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

دريان

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-09-08
09:57 | 2025-09-08
09:33 | 2025-09-08
09:30 | 2025-09-08
09:27 | 2025-09-08
09:24 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24