لبنان

في حيّ الدبش... إصابة المواطن غسان الحاج في رأسه

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:10
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إصابة المواطن غسان الحاج في رأسه، بعد سقوط جسم متفجر من طائرة "درون" إسرائيليّة بالقرب منه، خلال قيامه برعي قطيع ماشية في حيّ الدبش غرب ميس الجبل.
وأُسعِفَ الحاج في مركز الكتيبة النيبالية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل".
 
 
 
