الراعي يلتقي سفيرة تشيكيا ويبارك اجتماع اتحاد بلديات بشري وزغرتا

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في الديمان سفيرة تشيكيا في إستر لوفروفا ومساعدتها ماري رزق، حيث أطلعته على المشاريع والمساعدات الطبية التي تقدّمها بلادها للبنان.كما التقى المطران بيتر كرم، ثم المطران إلياس نصار والأب طوني بو عساف.وفي السياق، بارك البطريرك الاجتماع الذي عقده اتحاد بلديات قضاءي بشري وزغرتا في المقر البطريركي، بحضور القيم البطريركي الخوري طوني الآغا، والمهندس جيرار السمعاني ممثلًا بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، إلى جانب رؤساء وممثلين عن عدد من بلديات القضاءين.وتناول الاجتماع سبل تعزيز السياحة والزراعة ورفع الوعي حول إدارة الموارد المائية في نهر قاديشا، بهدف العمل بشكل جماعي ومستدام لصون هذا المورد الحيوي.