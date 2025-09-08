Advertisement

لبنان

الراعي يلتقي سفيرة تشيكيا ويبارك اجتماع اتحاد بلديات بشري وزغرتا

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1414177-638929395749881637.png
Doc-P-1414177-638929395749881637.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان سفيرة تشيكيا في لبنان إستر لوفروفا ومساعدتها ماري رزق، حيث أطلعته على المشاريع والمساعدات الطبية التي تقدّمها بلادها للبنان.
Advertisement

كما التقى الراعي المطران بيتر كرم، ثم المطران إلياس نصار والأب طوني بو عساف.

وفي السياق، بارك البطريرك الاجتماع الذي عقده اتحاد بلديات قضاءي بشري وزغرتا في المقر البطريركي، بحضور القيم البطريركي الخوري طوني الآغا، والمهندس جيرار السمعاني ممثلًا رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، إلى جانب رؤساء وممثلين عن عدد من بلديات القضاءين.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز السياحة والزراعة ورفع الوعي حول إدارة الموارد المائية في نهر قاديشا، بهدف العمل بشكل جماعي ومستدام لصون هذا المورد الحيوي.
 
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل يلتقي سفيرة تشيكيا: بحث في التطورات والعلاقات الثنائية
lebanon 24
08/09/2025 17:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط استقبل سفيرة تشيكيا
lebanon 24
08/09/2025 17:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سويف استقبل رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا
lebanon 24
08/09/2025 17:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات زغرتا عرض مع وزيرة البيئة أزمة مكب بشنين
lebanon 24
08/09/2025 17:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

رئيس اتحاد

بشارة بطرس

مار بشارة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-09-08
09:57 | 2025-09-08
09:33 | 2025-09-08
09:30 | 2025-09-08
09:27 | 2025-09-08
09:24 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24