لبنان

انطلاق أعمال المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي برعاية بري

Lebanon 24
08-09-2025 | 07:51
انعقد الاجتماع العام الأول لـ المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي في القاعة العامة لمجلس النواب برعاية رئيس المجلس نبيه بري، وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ورئيس المجلس التأسيسي محسن المندلاوي، وبمشاركة وفود برلمانية من آسيا وأفريقيا.
في كلمة ألقاها نيابة عن بري، أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن العالم يشهد تشكل نموذج سياسي جديد يتداخل فيه الاقتصاد بالسياسة، داعيًا إلى تشكيل جبهة لمواجهة جماعات الضغط التي "تسعى لتزييف الحقائق". وشدّد على أن لبنان متمسك بسيادته ووحدته، معتبرًا أن الأرزة "رمز لصمود لبنان وكرامة شعبه".

من جهته، أعلن المندلاوي تأسيس المجلس، مؤكدًا أنه يهدف إلى إعادة مكانة القارتين في صنع القرار العالمي، وتعزيز مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية، داعيًا إلى إطلاق شبكة لدعم القضايا العادلة، وعلى رأسها فلسطين.

أما رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سعود الحجيلان، فثمّن دور بري في دعم المبادرة، معتبرًا أن المجلس سيكون منصة لتلاقي البرلمانات والنقابات وتطوير العمل المشترك بما يخدم شعوب القارتين.
 
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

