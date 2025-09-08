انطلاق أعمال المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي برعاية بري

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

انعقد الاجتماع العام الأول لـ المجلس البرلماني الآسيوي – الأفريقي في القاعة العامة لمجلس النواب برعاية رئيس المجلس ، وبرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس التأسيسي محسن المندلاوي، وبمشاركة وفود برلمانية من آسيا وأفريقيا.في كلمة ألقاها نيابة عن ، أكد مجلس النواب إلياس بو صعب أن العالم يشهد تشكل نموذج سياسي جديد يتداخل فيه الاقتصاد بالسياسة، داعيًا إلى تشكيل جبهة لمواجهة جماعات الضغط التي "تسعى لتزييف الحقائق". وشدّد على أن متمسك بسيادته ووحدته، معتبرًا أن الأرزة "رمز لصمود لبنان وكرامة شعبه".، أعلن المندلاوي تأسيس المجلس، مؤكدًا أنه يهدف إلى إعادة مكانة القارتين في صنع القرار العالمي، وتعزيز مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية، داعيًا إلى إطلاق شبكة لدعم العادلة، وعلى رأسها فلسطين.أما رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا سعود الحجيلان، فثمّن دور بري في دعم المبادرة، معتبرًا أن المجلس سيكون منصة لتلاقي البرلمانات والنقابات وتطوير العمل المشترك بما يخدم شعوب القارتين.