العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)

Advertisement

أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة، أنّه "تم العثور على الشابّة المفقودة فاطمة زم وهي بحالة جيدة ولم تتعرض لأي أذى، حيث صرّحت أنها تركت المنزل من تلقاء نفسها وذلك لأسباب خاصة".وكانت قوى الأمن قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن فقدان فاطمة بعد خروجها من منزلها في النبعة بتاريخ 5-9-2025.