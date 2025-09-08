Advertisement

لبنان

العثور على شابة مفقودة… هكذا بدت حالتها (صورة)

Lebanon 24
08-09-2025
أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنّه "تم العثور على الشابّة المفقودة فاطمة عبد العزيز زم وهي بحالة جيدة ولم تتعرض لأي أذى، حيث صرّحت أنها تركت المنزل من تلقاء نفسها وذلك لأسباب خاصة". 
وكانت قوى الأمن قد أعلنت في وقتٍ سابق، عن فقدان فاطمة بعد خروجها من منزلها في النبعة بتاريخ 5-9-2025. 
 


