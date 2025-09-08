Advertisement

لبنان

لقاء مرتقب بين برّي وسلام

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1414188-638929410564645715.jpg
Doc-P-1414188-638929410564645715.jpg photos 0
أفادت معلومات صحافية، أن رئيس الحكومة نواف سلام سيلتقي  رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا في عين التينه
رئيس مجلس النواب نبيه بري

عين التينه

نواف سلام

عين التين

نبيه بري

نبيه بر

نواف

نبيه

