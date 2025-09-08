Advertisement

لبنان

لماذا زار قائد الجيش عين التينة اليوم؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-09-2025 | 08:09
Doc-P-1414189-638929412382669927.jpg
Doc-P-1414189-638929412382669927.jpg photos 0
تفيد المعلومات المتوافرة ان "زيارة قائد الجيش العماد رودلف هيكل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، هي لوضعه في صورة الخطة الامنية التي وضعها الجيش بشأن حصر السلاح في يدّ الدولة اللبنانية".
ورجحت المعلومات أنّ "يكون الرئيس بري قد طلب من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اجتماعهما اليوم، بعض الايضاحات عن الخطة التي "رحّبت" بها الحكومة في اجتماعها الاخير، فطلب الرئيس عون من هيكل زيارة بري لوضعه في اجواء ما أعدته قيادة الجيش".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

