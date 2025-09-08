لماذا زار قائد الجيش عين التينة اليوم؟

تفيد المعلومات المتوافرة ان "زيارة العماد رودلف هيكل الى اليوم، هي لوضعه في صورة الخطة الامنية التي وضعها الجيش بشأن حصر السلاح في يدّ ".

ورجحت المعلومات أنّ "يكون قد طلب من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اجتماعهما اليوم، بعض الايضاحات عن الخطة التي "رحّبت" بها الحكومة في اجتماعها الاخير، فطلب من هيكل زيارة لوضعه في اجواء ما أعدته ".