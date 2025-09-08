Advertisement

لبنان

في سحمر... إشكال بين الأهالي والقوى الأمنيّة

08-09-2025 | 08:21
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في بلدة سحمر - البقاع الغربيّ، بين عددٍ من الأهالي والقوى الأمنية، على خلفية تشييد بناء.
البقاع الغربي

لبنان 24

البقاع

الغربي

لبنان

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24