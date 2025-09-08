28
لبنان
وزير الإعلام يستقبل رئيس لجنة الصحة النيابية لمناقشة التطورات التشريعية
Lebanon 24
08-09-2025
|
09:07
A-
A+
استقبل
وزير الإعلام
المحامي د. بول
مرقص
في مكتبه رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، حيث جرى لقاء تناول التشريعات التطويرية والسياسات الإعلامية الوطنية.
أوضح عبدالله أن اللقاء تناول
قرار مجلس الوزراء
الأخير المتعلق ببسط سيادة
الدولة على
كامل أراضيها، مؤكداً أن الوزير مرقص كان دقيقاً في صياغة القرارات، وهو ما ترك ارتياحاً واسعاً لدى الشعب اللبناني.
كما ناقش الطرفان أيضاً السياسة الإعلامية الحالية، ومواكبة الوزير مرقص لمشروع قانون الإعلام الذي يُناقش في لجنة الإدارة والعدل، مع التأكيد على ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وعدم كف الأفواه ضمن احترام الحريات الشخصية والأمن العام.
وتم استعراض مشروع التغطية الصحية الشاملة، بهدف توفير تأمين صحي ولائق لكل اللبنانيين وفق المعايير الدولية، واستعادة حقوق المواطنين التي سلبت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
أكد عبدالله أن المؤسسات الإعلامية الرسمية مثل تلفزيون
لبنان
والوكالة
الوطنية للإعلام
ستبقى ركيزة أساسية في
الإعلام اللبناني
، لأنها تعكس صوت الوطن بكل مكوناته، بخلاف الإعلام الخاص ذو التوجهات السياسية المحددة.
(الوكالة الوطنية)
