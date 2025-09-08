28
لبنان
سيستمر لمدة عام كامل… السفارة الأميركية في بيروت تطلق معرض "بدايات جديدة"
Lebanon 24
08-09-2025
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السفارة الأميركية في
بيروت
، عبر حسابها على منصة "إكس"، عن إطلاق معرض إقراض الأعمال الفنية بعنوان "بدايات جديدة" في 3 أيلول.
وبحسب بيانها، يسلّط المعرض الضوء على تجدد
لبنان
ومستقبله المشرق، ويستمر لمدة عام كامل في مقر إقامة السفيرة الأميركية، حيث يضم 55 عملاً فنياً لـ26 فناناً لبنانياً، بدعم من عدد من الصالات وجامعي الأعمال الفنية.
وأضافت السفارة أن السفيرة
ليزا جونسون
فخورة بتسليط الضوء على
التزام
السفارة الأميركية المستمر بدعم الفنون والثقافة في لبنان.
