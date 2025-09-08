سيستمر لمدة عام كامل… السفارة الأميركية في بيروت تطلق معرض "بدايات جديدة"

أعلنت السفارة الأميركية في ، عبر حسابها على منصة "إكس"، عن إطلاق معرض إقراض الأعمال الفنية بعنوان "بدايات جديدة" في 3 أيلول.

Advertisement وبحسب بيانها، يسلّط المعرض الضوء على تجدد ومستقبله المشرق، ويستمر لمدة عام كامل في مقر إقامة السفيرة الأميركية، حيث يضم 55 عملاً فنياً لـ26 فناناً لبنانياً، بدعم من عدد من الصالات وجامعي الأعمال الفنية.





وأضافت السفارة أن السفيرة فخورة بتسليط الضوء على السفارة الأميركية المستمر بدعم الفنون والثقافة في لبنان.