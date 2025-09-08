Advertisement

لبنان

وزارة المالية تطلق خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الضريبية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1414235-638929491769782359.jpg
Doc-P-1414235-638929491769782359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت وزارة المالية في لبنان اليوم، بالتعاون مع دائرة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي (FAD)، خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الضريبية والتي تمتد من 8 إلى 23 ايلول 2025، وذلك في خلال اجتماع عمل ترأسه وزير المالية ياسين جابر وحضره من جانب وزارة المالية مدير لمالية العام جورج معراوي والمدراء والمستشارون والخبراء المعنيون في الوزارة، ومن جانب صندوق النقد الدولي رئيس بعثة دائرة الشؤون المالية فيه الخبير الاقتصادي جوشوا أسليت وفريق من الخبراء المختصين.
Advertisement

الوزير جابر أكّد الحرص على أن تترجم الجهود التي ستبذل على مدى هذه الفترة نتائج عملية ملموسة في أقرب وقت ممكن، ما يسهم ف يتعزيز الشفافية والكاءة وجودة الخدمات للمواطنين.


تتركز أعمال الجلسات المتخصصة على وضع خطة عملية للتحول الرقمي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة التحديات الخاصة بالواقع اللبناني.


وستجري البعثة إلى سلسلة اجتماعاتها، ورش عمل يحضرها وزير المالية، وكبار مسؤولي الإدارة الضريبية، والمراكز التقنية في الوزارة، وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومنهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة فرنسا.


الهدف الأبرز لهذه الاجتماعات تحديث الأنظمة المعلوماتية ومراجعة الإطار القانوني للتحول الرقمي، ومعالجة التحديات التشغيلية والهيكلية في الإدارة الضريبية. على أن تختتم البعثة عملها بعرض خريطة طريق للتحول الرقمي ومذكرة تفاهم على وزارة المالية، تمهيداً لبدء خطوات التنفيذ.
مواضيع ذات صلة
جابر بحث والسفيرة النمساوية اتفاقية الطيران وتابع خطة التحول الرقمي في المالية
lebanon 24
08/09/2025 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في وزارة الصحة عرض مع الشركاء الدوليين خريطة طريق إصلاحات النظام الصحي
lebanon 24
08/09/2025 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يطلق ورشة "التحوّل الرقمي" لدعم القطاع الصناعي بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
08/09/2025 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون "الوكالة الوطنية للتحول الرقمي"
lebanon 24
08/09/2025 19:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة

النقد الدولي

وزير المالية

الأوروبي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2025-09-08
12:37 | 2025-09-08
12:11 | 2025-09-08
11:34 | 2025-09-08
11:01 | 2025-09-08
10:59 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24