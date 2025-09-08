28
لبنان
وزارة المالية تطلق خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الضريبية... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
08-09-2025
|
10:19
A-
A+
أطلقت
وزارة المالية
في
لبنان
اليوم، بالتعاون مع دائرة الشؤون المالية في
صندوق النقد الدولي
(FAD)، خريطة طريق للتحول الرقمي في الإدارة الضريبية والتي تمتد من 8 إلى 23 ايلول 2025، وذلك في خلال اجتماع عمل ترأسه
وزير المالية
ياسين جابر وحضره من جانب وزارة المالية مدير لمالية العام
جورج
معراوي والمدراء والمستشارون والخبراء المعنيون في الوزارة، ومن جانب صندوق
النقد الدولي
رئيس بعثة دائرة الشؤون المالية فيه الخبير الاقتصادي جوشوا أسليت وفريق من الخبراء المختصين.
الوزير جابر أكّد الحرص على أن تترجم الجهود التي ستبذل على مدى هذه الفترة نتائج عملية ملموسة في أقرب وقت ممكن، ما يسهم ف يتعزيز الشفافية والكاءة وجودة الخدمات للمواطنين.
تتركز أعمال الجلسات المتخصصة على وضع خطة عملية للتحول الرقمي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة التحديات الخاصة بالواقع اللبناني.
وستجري البعثة إلى سلسلة اجتماعاتها، ورش عمل يحضرها وزير المالية، وكبار مسؤولي الإدارة الضريبية، والمراكز التقنية في الوزارة، وممثلين عن القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومنهم البنك الدولي والاتحاد
الأوروبي
وبرنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي وسفارة
فرنسا
.
الهدف الأبرز لهذه الاجتماعات تحديث الأنظمة المعلوماتية ومراجعة الإطار القانوني للتحول الرقمي، ومعالجة التحديات التشغيلية والهيكلية في الإدارة الضريبية. على أن تختتم البعثة عملها بعرض خريطة طريق للتحول الرقمي ومذكرة تفاهم على وزارة المالية، تمهيداً لبدء خطوات التنفيذ.
